Sparks laat Batouwe na verlenging ontsnappen

'De teleurstelling overheerst', verklaart coach Klaas Stoppels. 'We waren er heel dicht bij, maar moeten leren om wedstrijden te winnen. Het gevoel is aanwezig dat we het iedere tegenstander lastig kunnen maken. Nu de punten nog.'

Geen duimbreed

Na veertig minuten basketbal was het 68-68 in sporthal Scharlakenhof in Haren. Beide ploegen gaven elkaar geen duimbreed toe. Bij rust was het 33-36, maar na het derde kwart stond Sparks weer aan de goede kant van de score: 55-52.

Voorlaatste

In het vierde kwart was het stuivertje wisselen en kwamen beide ploegen op een gelijke stand uit. De gasten uit Bemmel bleken net iets sterker in de verlenging. Martini Sparks blijft voorlaatste in de basketball league dames met vier punten uit 22 wedstrijden.

