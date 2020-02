Het is 40 graden warmer dan in 1956; toch is het niet 'lekker' buiten

Het is officieel de warmste 16 februari ooit gemeten. In De Bilt werd het afgelopen nacht om 3:20 uur 13,6 graden. Het record stond op 13,3 graden en was één jaar oud.

Volgens weervrouw Harma Boer wordt het zondag 14 of 15 graden in onze provincie. Maar we hebben ook te maken met storm Dennis. Die zorgde de afgelopen uren al voor stevige windstoten. 'Roodeschool had een uitschieter van windkracht 9', vertelt Boer. 'Het is nu 12,5 graad en het is al 13 graden geweest, dus het schommelt wat.'

40 graden verschil

'Op 16 februari 1956 was het -26,8', weet Boer. 'Het is nu dus zo'n 40 graden warmer.' Maar echt genieten van die warme lucht kunnen we niet. 'We hebben vandaag ruig weer', zegt Boer. 'Er staat een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind: kracht 6 in de provincie en kracht 8 langs de kust. De windstoten kunnen wel 90 tot 100 kilometer per uur bereiken. Dat is windkracht 10. Ook vannacht blijft het nog stevig doorwaaien.'