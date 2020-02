Kustwacht waarschuwde dit jaar twaalf schepen voor omstreden vaarroute

De waarschuwing wordt gegeven omdat de route gevaarlijk is bij golven van vijf meter of hoger. Alleen schepen langer dan driehonderd meter en breder dan veertig meter krijgen zo'n waarschuwing. Zij maken kans de zeebodem te raken. De ongunstige wind- en golvencondities en getijden kunnen leiden tot het kantelen en slingeren van schepen.

De waarschuwing komt op advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Die onderzoekt waarom de MSC Zoe op dezelfde route begin vorig jaar honderden containers verloor.

Dit weekend heeft de Kustwacht vanwege storm Dennis twee schepen een waarschuwing gegeven. Eén daarvan besloot toch de zuidelijke route te nemen. 'Die vond deze route toch veiliger dan de noordelijke route', zegt Edwin Granneman, woordvoerder van de kustwacht. Het andere schip week wel uit.

De rest van de meldingen is gedaan tijdens de storm van vorig weekend en eerder in januari, toen het weer ook onstuimig was. Vorig weekend besloot een schip in overleg met de loods ook al om de zuidelijke route toch te nemen, omdat de noordelijke als gevaarlijker werd ervaren.

Ook andere schepen namen ondanks storm Ciara de omstreden zuidelijke vaarroute. Een aantal van die schepen kwam uit andere landen, waaronder Duitsland. Dat blijkt uit gegevens van de website marinetraffic.com.

Vaartuigen vanuit Duitsland krijgen geen waarschuwing. Zij hebben op Duits gebied al hun keuze voor de route gemaakt. 'Daar geven ze de waarschuwing niet aan schepen. Waarom dat niet gebeurt? Daar gaat het ministerie over', zegt Granneman van de Kustwacht.

Een kapitein hoeft de waarschuwing niet op te volgen. Het is een advies; de kustwacht heeft geen mandaat om verkeersaanwijzingen op te leggen.

De kustwacht begint met waarschuwen als ze van Rijkswaterstaat hoort dat de golven hoger zijn dan vijf meter.

Naast waarschuwingen krijgen alle schepen dagelijks een navigatiebericht met een melding over de zuidelijke route. Hierin staat vermeld dat grote containerschepen moeten uitkijken bij slecht weer. Navigatieberichten worden standaard verstuurd. Hierin staat bijvoorbeeld ook dat er uitgeweken moet worden omdat er werkzaamheden zijn aan een windpark, laat Granneman weten.

