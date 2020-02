FC Groningen pakt de punten tegen Sparta na onstuimig duel

FC Groningen heeft zondagmiddag na een hectisch duel Sparta Rotterdam met 2-1 verslagen. Door deze zege nestelen de Groningers zich nog steviger in de subtop, op de zevende plek met 35 punten, en gaan in ieder geval tijdelijk FC Utrecht voorbij.

De Domstedelingen gaan later vandaag nog op bezoek bij Willem II. Asoro en Lundqvist scoorden namens de gasten. Een benutte strafschop van Rayhi zorgde aan het begin van de tweede helft voor de aansluitingstreffer. De thuisploeg speelde in de tweede helft met de wind in de rug, maar wist de gelijkmaker niet meer te forceren.

Padt stopt strafschop

Groningen mocht niet voor het eerst dit seizoen doelman Sergio Padt dankbaar zijn dat het na een klein kwartier spelen nog op 0-0 stond. Padt stopte een strafschop van Rayhi na een overtreding van Mike te Wierik. De keeper van de FC tikte de bal op de paal.

Knappe goal Asoro

De gasten kwamen halverwege de eerste helft op voorsprong. Asoro kreeg de bal goed aangespeeld in de diepte, nam het speeltuig mee maar leek in een moeilijke hoek te raken. Toch haalde de Zweed heel knap doeltreffend uit. De wind hielp de bal mede langs keeper Harush.

Schuiver Lundqvist

Tien minuten later verdubbelde FC Groningen de voorsprong. Een strakke voorzet van Zeefuik werd door Ramon Pascal Lundqvist in één keer in het doel geschoten. Django Warmerdam moest vlak voor rust met een blessure gedwongen van het veld.

Keiharde botsing Rigo-Vriends

De wedstrijd kende tien minuten blessuretijd, onder andere door een keiharde botsing tussen Sparta-spelers Rigo en Vriends. Eerstgenoemde moest met een brancard van het veld, Vriends kon getooid met een enorme tulband de wedstrijd vervolgen.

Blessures

Qua blessures was het een waar slagveld in Rotterdam. Sparta-aanvoerder Auassar viel al vroeg in de wedstrijd uit en ook Ajdin Hrustic haalde het einde van de wedstrijd niet. De Australiër verliet een kwartier voor tijd het veld omdat hij nauwelijks meer kon lopen. De aansluitingstreffer van Rayhi was het enige wat Sparta kon brengen in de tweede helft. Groningen bleef in de slotfase relatief eenvoudig overeind.

Programma

FC Groningen vervolgt het seizoen met de thuiswedstrijd aanstaande zaterdag 22 februari tegen VVV-Venlo. Het duel in het HCM-stadion begint om 20.45 uur.

Lees ook:

- Sparta - FC Groningen: wie was de beste FC'er?