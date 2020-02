Buijs: 'Uitstekende eerste helft van onze kant, daarna overleven'

Er gebeurde enorm veel in de wedstrijd; penalty's, doelpunten, blessures. 'Ik heb een uitstekende wedstrijd van onze kant gezien in de eerste helft', vertelde Buijs. 'Je gaat met een 2-0 voorsprong de rust in, ook omdat Sergio Padt een strafschop stopt.'

Verdedigend goed

'Dan hamer je er in de rust op om niet te snel de 2-1 tegen te krijgen en dat gebeurt dan toch al na drie minuten. Ik vond het een lichte overtreding, maar je moet ermee omgaan. Dan weet je dat het duel een beetje gaat kantelen. Toch bleven we verdedigend goed overeind.'

Gele kaart

Zelf kreeg Buijs van scheidsrechter Van der Eijk nog een gele kaart. 'Ik sprak hem aan op een overtreding die gemaakt werd op Redan. Die kreeg een duw, bleef staan en raakte daarom de bal kwijt. Toen had hij alsnog in moeten grijpen. Je mag blijkbaar niets meer zeggen tegenwoordig.'

Lundqvist beslissend

Ramon Pascal Lundqvist was voor de tweede week op rij beslissend voor FC Groningen. Nu weer met een goal en assist op Asoro. 'Joel en ik voelen elkaar steeds beter aan in het veld', aldus de Zweed.

Lekker gespeeld

'Ik heb een goed gevoel over deze wedstrijd, heb lekker gespeeld. De eerste helft was prima. Na de pauze schakelde Sparta over naar een 4-3-3 systeem en daar hadden we het even lastig mee. Dan scoren zij ook nog de aansluitingstreffer. Gelukkig bleven we daarna overeind.'

Op de paal getikt

Doelman Sergio Padt was belangrijk door bij een 0-0 stand een strafschop te stoppen. 'Ik wist in welke hoek Rayhi zou gaan schieten. Het is dan zaak om zo lang mogelijk te wachten en vol die hoek in te gaan. Gelukkig kon ik de bal nog op de paal tikken. Dit seizoen heb ik drie penalty's tegen gehad waarvan twee, die ik allebei stop, tegen Sparta.'

Drie punten

Bij de tweede poging van Rayhi was Padt kansloos. 'Ik ging weer de goede hoek in, maar hij vertrouwde op zijn trap en schoot hem mooi in. De credits voor hem. Wij hebben verder weinig weggegeven en gaan met drie punten naar huis.'

Veel blessures

Het duel tussen Sparta en FC Groningen stond verder bol van de blessures. Bij de thuisploeg gingen Auassar en Rigo geblesseerd naar de kant; Groningen verloor Warmerdam en Hrustic.

Voet bleef staan

Warmerdam zat vlak voor rust op de grond en kon niet verder. 'Mijn voet bleef diep staan in het kunstgras', verklaart de linksback. 'Ik wou trappen, maar kon mijn been niet volgen. Het voelt heel vervelend. Mijn voet is nu behoorlijk dik. We gaan morgen kijken hoe het ervoor staat.'

Prima goals

De verdediger die aan zijn laatste maanden in Groningen bezig is had gezien dat de ploeg prima speelde in de eerste helft. 'We zaten er goed in. Sergio houdt ons op de been door die eerste penalty te stoppen. Scoren prima goals en gaan met 2-0 de rust in. Helaas stopte de wedstrijd toen voor mij.'

