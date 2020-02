Door de Mand: Kees Vlietstra is geen racist

Ik kookte. Van woede. Fatima zat in groep 5 van de Nassauschool, Groningen. Ik liep als onervaren ALO studentje stage op de maandag. Derde uur, groep 5. Basketbal. Het lukte Fatima maar niet om haar bal door de ring te gooien.

'Probeer het maar van dichter bij Fatima,' zei ik. 'Je staat nu vanaf Ameland vuurpijlen af te schieten. Kom maar hier, vanaf Selwerd, dat is veel makkelijker.'

Fatima keek me boos aan. 'Bepaal ik zelf wel ja,' reageerde ze bits. 'Wie denk jij wel dat je bent?' Ik deed net of ik niks gehoord had. Dat was fout nummer één. Er zouden er nog vele volgen. 'Kijk, ik doe het nog een keertje voor Fatima.'

Ik pakte haar bal en doceerde zoals geleerd bij de cursus Basketbaltrainer A. 'Je doet je duwhand achter de bal en je stuurhand naast de bal en je kijkt naar de ring. Dan schiet je vanuit het strekken van je knieën. Strek de arm waarmee je schiet. Klap de pols na om de bal effect te geven.'

Dat was fout nummer twee, expliciet leren. Techniek belangrijker maken dan het doel. Dat voelde Fatima ook haarscherp aan. 'Wat lul je nou man. Met je effect.'

Nou was het mijn beurt om boos te kijken. 'Nou, nou, nou meisje toch. Dat soort taal wil ik niet horen. Laatste waarschuwing. Nog een keer en je kan inrukken naar de kleedkamer.'

Snel herpakte ik me in standje lesgever. 'Kijk ik doe het wel even voor.' Met een sierlijk boogje gooide ik de bal richting ring. En terwijl de bal op het hoogtepunt was van de parabool zei ik: 'Nu jij Fatima. Monkey see, monkey do.'

De ogen van Fatima spuwden vuur. 'Ik weet heus wel wat dat betekent hoor. Monkey is aap. Noem jij me nu een aap? Jij vuile racist.'

Ik stond perplex. Was net nog zo blij met mezelf omdat de bal zo heerlijk in het netje plofte en dan dit. Beschuldigd worden van racisme. Door een meisje van tien jaar (Fatima was blijven zitten in groep 3).

Ik keek om me heen. Op zoek naar hulp. De juf van groep 5, juf Anneke, had van het hele voorval niets gemerkt. Het observeren van haar stagiair bestond het hele schooljaar al uit het op een Zweedse bank de werkschriftjes Aardrijkskunde nakijken met een rode balpen. En stickers van een hond plakken voor alles goed. 'Nou Fatima, ik ben er nu wel een beetje klaar mee. Ga jij maar even naar de kleedkamer. Wegwezen.'

Vloekend banjerde Fatima naar de meisjeskleedkamer. Juf Anneke keek op van haar schriftjes. Schouderophalend keek ze me aan. Hortend en stotend legde ik juf Anneke uit wat er was voorgevallen. 'Je moet ze nooit alleen naar de kleedkamer sturen,' begon juf te juffen. 'Dan heb je er geen zicht op. Haal Fatima maar even op. Dan kan ze naast mij op de bank zitten.'

Voordat ik de meisjeskleedkamer binnenstapte zette ik de klas aan het werk. 'Oké, jongens en meisjes, ballen vast. We gaan een wedstrijdje doen. Wie van jullie maakt de meeste baskets in één minuut. Klaar voor de start? Vuur vlam af. 1,2,3. Go!'

Fout nummer drie. Te veel start commando's. Ik stapte de kleedkamer binnen. Fout nummer vier, nooit alleen de kleedkamer binnen gaan. Geen Fatima. Ik schrok. Ze zal toch niet de straat zijn opgerend? Nee, gelukkig. Ze had zich verschanst op het toilet. 'Hé Fatima, kom maar even. Je moet bij juf Anneke komen.'

Ik rammelde aan de deur en op het moment dat juf Anneke achter me kwam staan schreeuwde Fatima: 'Ga weg! Vieze verkrachter!'

Dit was duidelijk een foutje van Fatima. Ik was en ben geen verkrachter. Ook geen racist. Die beschuldigingen waren toch redelijk snel geuit door Fatima. Ja, ik heb behoorlijk wat onhandige fouten gemaakt als beginnend lesgever maar om die nou één op één te koppelen aan racisme en grensoverschrijdend seksueel gedrag? Overdreven en overspannen gedoe.

Bijzondere tijd. Terug naar de onze. Met vergelijkbare problemen. In Cincinnati is ex-FC Groningen trainer Ron Jans door de plaatselijke FC van zijn taken ontheven. Oorzaak: Jans zou in de kleedkamer (No go area voor coaches) meegezongen hebben met een hiphop versje waarin het in Amerika zeer omstreden woord 'nigger' te horen was.

En ja, ook Ron Jans heeft in zijn coach carrière genoeg fouten gemaakt. Zo stak hij in zijn FC tijd eens zijn middelvinger op naar een scheidsrechter (foei Ron). Fout een. Overschatte zichzelf schromelijk door de functie van technisch directeur van de FC te aanvaarden. Fout twee. En zijn grootste fout, zeg maar gewoon een regelrechte blunder, was natuurlijk zijn overstap naar sc Heerenveen. Fout drie.

Enfin, met drie strikes ben je in het honkbal uit maar niet in de grote mensen wereld. Ron Jans is natuurlijk geen racist. Hij heeft een foutje gemaakt. Kan gebeuren, maar het predikaat racist is zo over the top. Beste Ron, laat ze het heen en weer krijgen daar in dat schijnheilige Trump land. Kom lekker terug naar Schipborg. Dan nodig ik je uit om een clinic te geven aan mijn geliefde korfbalclub Nic. Mag je ongestraft iedereen een Nic.-er noemen.