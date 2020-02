'Lawaaidagen' worden volledig benut op circuit De Kuip

Werk in uitvoering aan De Kuip in Blijham (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Drie jaar lang was er geen motorspeedway op het circuit van De Kuip in Blijham. De stichting Baansport Blijham ziet voor de komende jaren echter weer mogelijkheden.

Onlangs besloot het bestuur om over te stappen van de KNMV naar de Motorsport Organisatie Nederland (MON). Vooral bedoeld om de kosten te drukken.

Breed pakket

'Verzekeringstechnisch heeft de MON een heel breed pakket. En het kost gewoon een stuk minder dan bij de KNMV', vertelt voorzitter Henk Kloosterman. Je krijgt vrij vertaald meer waar voor je geld. Daardoor kan het publiek tegen een aantrekkelijke prijs blijven komen. Ook de winnaars kunnen blijven rekenen op een goede enveloppe met inhoud.

Het is niet zo dat er de afgelopen jaren helemaal niet meer geraced werd op de bekendste baan van de provincie. Er werden twee autospeedway-wedstrijden georganiseerd. Een ludiek evenement als een zitmaaierrace stond ook op de agenda.

'We mogen van de gemeente Westerwolde drie 'lawaaiwedstrijden' organiseren. Dat waren er de afgelopen jaren maar twee. We willen de derde dag weer gaan gebruiken.'

Druk in de weer

Kloosterman is met zijn team druk in de weer om de wedstrijd voor motoren voor elkaar te boksen. Hij denkt aan een race in de Europese veteranen competitie.

'Deze klasse rijdt alleen maar in het buitenland. We hebben met Henk Snijder uit Slochteren de Europees kampioen in huis. Hij weet al van onze plannen. Het zou mooi zijn als we hem en de anderen op de baan hebben in 2021.'

Grote wedstrijden

Verder hoopt men in Blijham dat er op termijn ook weer grotere wedstrijden gereden kunnen worden. De coureurs kunnen dan, om verzekerd te zijn, op een daglicentie meedoen. De snelheidsduivels krijgen in ieder geval een circuit voorgeschoteld die in prima conditie is.

'We hebben afgelopen najaar de baan uitgevlakt. Er ligt nu water op voor de ijsbaan. Als dat er een keer weer af is, is de baan weer keihard.'

