'Dit is het FC Groningen dat we willen zien'

FC Groningen-watcher Stefan Bleeker en Wim Masker van de Groninger Gezinsbode bespraken de belangrijke zege in de wekelijkse sportdiscussie bij Edwin op Noord.

Gelukje

De FC kwam zondag in het begin nog goed weg omdat Sparta een penalty miste en dus niet op een 1-0 voorsprong kwam. 'Het viel nu goed uit', zegt Masker.

'Als je achter komt wordt het lastig. De FC komt dit seizoen lastig terug van een 1-0 achterstand. Aan de andere kant: als ze op een 1-0 voorsprong komen, dan geven ze het niet meer weg.'

Kijk de sportdiscussie hier terug



Masker vond overigens dat de eerste penalty van Sparta wel terecht was. 'Te Wierik gaf na de wedstrijd aan dat het er een was. En als de speler dat zelf zegt, dan is het vaak wel zo.' De tweede penalty van Sparta vond Masker dan weer geen penalty.

Ook FC Groningen-watcher Stefan Bleeker vond voor de eerste penalty wel wat te zeggen, 'maar die tweede is dubieus.'



Dit is het Groningen dat we willen zien Stefan Bleeker - FC Groningen-watcher

'De tactiek kwam goed uit'

Over de kwaliteit van de FC tegen Sparta waren Masker en Bleeker het eens. 'Ik vond dat ze het uitstekend deden', zegt Bleeker. 'Dit is het Groningen dat we willen zien. Je zag het bij de eerste goal: Warmerdam denkt vooruit en geeft de bal aan Lundqvist. Hij geeft vervolgens een uitstekende steekpass op Asoro, waar de goal uit valt.'

Masker: 'Ik vond dat ze erg goed speelden, de tactiek kwam goed uit. Ze maakten bij de eerste goal goed gebruik van de beperkte wendbaarheid van de verdediging van Sparta.'

Blessureleed baart zorgen

Toch maakt zowel Bleeker als Masker zich nog zorgen over hoe het verder moet in de wedstrijd tegen VVV, komende zaterdag. Bleeker: 'Hrustic en Warmerdam vallen geblesseerd uit, maandag horen we daar meer over. Hoe Buijs dat gaat oplossen is nog de vraag, want Van Hintum heeft niet zoveel inhoud als Warmerdam. Dat zag je zondag ook.'

'Vooral Warmerdam had een belangrijke rol aan de zijkant', vindt Masker. 'Van Hintum heeft niet de dynamiek van Warmerdam. Hij mist de opbouw van Warmerdam.'

'Van VVV moet je gewoon winnen'

'Als je tegen VVV niet kiest voor Van Hintum, kies je dan voor Thomas Poll?', vraagt Bleeker. 'Hij liep zich namelijk direct warm toen Warmerdam geblesseerd raakte. Maar Buijs kan ook nog kiezen voor Itakura.'

Volgens Masker moet Buijs niet gaan voor Memisevic. 'Die is nu met andere dingen bezig. Met zijn transfer naar China. Dat duurt lang omdat daar de competitie nu stilligt vanwege het coronavirus. Als ze hem later binnenhalen, kost het zo'n nieuwe ploeg ook minder salaris.'



Het is fiftyfifty of je tegen VVV gaat winnen Wim Masker - Groninger Gezinsbode

Of Warmerdam speelt tegen VVV is nog de vraag. Wel moet Groningen aanvoerder Mike te Wierik missen tegen de Venloërs. Hij kreeg zijn vijfde gele kaart en is geschorst. Masker:

'Het is dus fiftyfifty of je daarvan gaat winnen. VVV zit in een flow krijgt weinig doelpunten tegen.'

Volgens Bleeker moet VVV geen probleem zijn. 'Van VVV moet je gewoon winnen. Dan haal je de playoffs ook gewoon.'

Lees ook:

- Buijs: 'Uitstekende eerste helft van onze kant, daarna overleven'

- FC Groningen pakt de punten tegen Sparta na onstuimig duel