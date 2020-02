Deze voorjaarsvakantie in Groningen: Bosbingo, afvalkunst maken en lekker springen

Oefenen met een zeehondje

Bij Zeehondencentrum Pieterburen kun je deze week alles leren over het verzorgen van een zeehond. Zo krijg je de kans om een oefenzeehond een vispapje of medicijnen te geven. Ook mag je hem wegen. Daarnaast kun je op ziekenbezoek bij zeehonden Olaf en Elsa, die sinds december opgevangen zijn in Pieterburen.

Speuren door het zwembad



In zwembad Tropiqua in Veendam kun je woensdag op speurtocht door het bad, tussen 14.00 en 16.00 uur. Vrijdag kun je er leren zwemmen als een zeemeermin. Er zijn twee workshops, van 14.00-15.00 uur en van 15.15-16.15 uur. Je moet wel minimaal acht jaar oud zijn en zwemdiploma A hebben.



Zelf kunst maken

Ook in het Groninger Museum is veel te beleven deze vakantie. Er is een nieuwe tentoonstelling met fantasierijke foto's, waarbij enkele bijschriften door kinderen zijn geschreven. En de hele familie kan kunst maken in het familie-atelier of een spannende speurtocht doen tussen de kunstwerken. De entree is gratis voor kinderen tot en met 18 jaar.



Springen in Winschoten

Op dinsdag en woensdag kun je je in Winschoten helemaal uitleven op springkussens. Je vindt ze in de sporthal aan de Mr DU Stikkerlaan 6. Springen kan van 13.00 tot 16.00 uur voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De entree bedraagt €2,50 met onbeperkt drinken en wat lekkers.

Muzikale beestenboel

Bij VRIJDAG (Walstraat 34, Groningen) loop je deze vakantie binnen om kennis te maken met theater, muziek en beeldende kunst. Dat kan op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. Elke dag gebeurt er iets anders met papier, bouwmaterialen, verf, muziek en/of theater. Het thema is 'beestenboel'. Aan het eind van elke middag worden de beesten en hun boeltje aan alle ouders gepresenteerd. De Vakantie Inloop kost €12 euro per dag.



Pak de microscoop

Heb je weleens een wandelende tak bekeken onder een microscoop? Bij De Jonge Onderzoekers (Dirk Huizingastraat, Groningen) krijg je van dinsdag tot en met zaterdag de kans. Maar je kunt er ook aan de slag met hout, metaal of elektronica. En zelfs 3D-tekenen en printen staat op het programma. Voor kinderen vanaf 8 jaar, een dagkaartje kost 6 euro.

Bingo in het bos

Woensdagmiddag organiseert de boswachter van Staatsbosbeheer vanaf 14.00 uur een bosbingo in Sellingen (Dennenweg 1A in Sellingen). Tijdens die bingo, voor kinderen van groep 4 t/m 8, loop je een route door het bos van ongeveer 2,5 á 3 kilometer. Onderweg vink je op je bingokaart alles af wat je tegenkomt. De allerkleinsten kunnen het kabouterpad lopen. De kosten van de bosbingo zijn € 2,50 per kind. Aanmelden kan via de mail (a.epping@staatsbosbeheer.nl) of telefoon (06-203575860).

Afval maken van kunst

Ben jij de kunstenaar die resten metaal, plastic en papier om kan vormen tot een stoer kunstwerk? Dan ben je woensdag welkom in Museum Kinderwereld (Brink 31, Roden). Je kunt er junk art maken van oude sleutels, schroeven, bouten, kroonkurken en nog veel meer. vor kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 4,50 euro, volwassenen 6,50.

Nestkastjes timmeren

Help de natuur een handje door nestkastjes en insectenhotels op te hangen. Die timmer je woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur zelf bij Bezoekerscentrum Reitdiep (Wolddijk 103, Groningen). Het insectenhotel maken is gratis en het nestkastje kost € 5,00 per stuk.

Donderdag kun je in de Coendersborg (Oudeweg 15, Nuis) vogelhuisjes maken, tussen 14.30 en 16.30 uur. Als ze klaar zijn worden ze opgehangen en op donderdag 14 mei kun je bekijken of er genesteld is. Voor kinderen vanaf 8 jaar.



Voorjaarsvakantie bij Museumspoorlijn STAR

De treinen van Museumspoorlijn STAR rijden deze vakantie op woensdag 19 en zondag 23 februari. Op beide dagen rijdt de trein twee keer tussen Stadskanaal en Veendam. Vanuit Stadskanaal vertrekken de treinen om 10.45 en 14.00 uur. Vanaf station Veendam kun je om 12.00 instappen.

Op zondag is het extra leuk voor kinderen. Je kunt oefenen met rangeren, je verkleden als conducteur en zelfs een stukje meerijden met de machinist.