Oud-bondscoach begint Judo Academy Noord-Nederland (update)

John van der Meer, voormalig judo-bondscoach, is in Groningen begonnen met de Judo Academy Noord-Nederland, kortweg JA-NN.

Als gevolg van de oprichting van JA-NN, zullen Judovereniging Bakker en Judosport Groningen worden opgeheven. De leden van de beide verenigingen zullen zich aansluiten bij de nieuwe club van Van der Meer.

Jong Oranje

Van der Meer (40) begon als 7-jarige met judoën in Delfzijl. Vervolgens schopte hij het zelfs tot Jong Oranje. Omdat hij talent tekort kwam voor de échte top, besloot hij zich toe te leggen op het opleiden van judotalent.

Nadat hij de noordelijk topjudoka's Henk Grol en Kim Polling had opgeleid, trad hij in 2012 in dienst bij de Judobond. In 2016 werd hij bondscoach.

Gezondheidsredenen

Vanwege gezondheidsredenen van zijn vrouw besloot hij medio vorig jaar zijn baan in Papendal (bij Arnhem) op te zeggen, en keerde hij terug naar zijn woonplaats Leek.

'M'n vrouw heeft reuma en zat in Leek met twee kinderen', legt Van der Meer uit, 'terwijl ik vijf dagen per week op m'n kamertje in Arnhem zat, plus nog eens dertig weekenden per jaar in het buitenland. Dat werd op een gegeven moment gewoon te zwaar voor haar.'

Vervolgens ging hij gesprekken aan met Judovereniging Bakker en Judosport Groningen om te komen tot een 'fusie'. Was het lastig, om de grote namen vaarwel te zeggen?

Talent is van de sporter

Van der Meer: 'Ach, ik zeg altijd maar zo: het talent is van de sporter. Ik haal m'n voldoening uit het opleiden van jonge sporters. Destijds waren dat inderdaad Grol en Polling, maar die heb ik op een gegeven moment ook los moeten laten.'

Hij kijkt uit naar die nieuwe stap. 'We gaan het andere manier doen dan andere judo-opleidingen', zegt hij. 'Ik ga de nadruk leggen op de motorische ontwikkeling. Daarna komt het technische gedeelte.'

