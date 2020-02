Zangeres Eva Waterbolk: 'Lief en verdrietig vind ik een hele mooie combinatie'

Vijf liedjes staan er op de debuut-cd van Waterbolk. Vier in het Nederlands en eentje in het Gronings. Waterbolk is de band van 27-jarige Eva Waterbolk.

Een paar jaar geleden liet Eva Waterbolk voor het eerst van zich horen met het liedje Joapke Jong.

Bescheiden hit

De tekst daarvan kreeg ze toegestuurd van de in Canada wonende Groninger Abel Tjalling Huizinga (1923-2019). Het liedje werd een bescheiden hit op de regionale radio. Daarna was het enige tijd stil rond de Groningse singer-songwriter. Nu is ze terug met een band en een debuut-cd.

Droevige tekst en een lieflijke voordracht

'Ik durfde nooit iets op te nemen, ik vond niks goed genoeg', antwoordt de muzikant op de vraag waarom het zo'n tijd duurde voor ze iets uitbracht. 'Het helpt dat ik nu met mensen samenspeel en ik heb nu meer zoiets van: schijt maar, ik vind de liedjes nu vooral ook heel mooi en ik hoop dat anderen dat ook vinden.'

Op het titelloze debuut van Waterbolk staan vijf sfeervolle liedjes. Vaak met een droevige tekst en een lieflijke voordracht. 'Iets dat heel verdrietig is kan ook heel mooi zijn', zegt de zangeres.

'Ik kwam een man tegen op de boot die op natuurexcursie ging en daar over vertelde, maar ook dat hij zijn vrouw mist met wie hij dat vroeger deed. Ik kan daar zo ontroerd van raken omdat het zo lief is en ook heel verdrietig. Ik vind dat een hele mooie combinatie, waar ik veel inspiratie uit haal.' Waterbolk schreef het lied Duinbloem over de ontmoeting.

Hondje

De eerste single die van het debuut van Waterbolk verschijnt heet Bang (hondje). 'Dat is het enige liedje dat over mezelf gaat', vertelt ze. In het liedje zingt ze dat ze bang is dat er niemand komt op haar begrafenis en, misschien nog erger, dat ze bang is dat ook de dood haar niet zal bevallen.

'Ik heb een bipolaire stoornis, dus schiet soms wat omhoog of naar beneden. Dat is op zich niet zo relevant verder, maar dit nummer schreef ik op het moment dat ik uit een depressie kwam. Het klinkt misschien wat dramatisch, maar zo voelde het echt. Het lied gaat ook over mijn hondje. Dat is heel lief en leuk. Dus zo kom je weer terug bij dat thema dat verdriet en mooi heel dicht bij elkaar kunnen liggen.'

De debuut-cd van Waterbolk wordt zaterdag 22 februari gepresenteerd in Vera in Groningen.