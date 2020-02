Egeltjes in Stadspark vallen ten prooi aan haakworm

Niet veel mensen zullen ervan hebben gehoord, maar het is een vervelend beestje: de parasitaire haakworm. Egeltjes in het Groningse Stadspark vallen er ten prooi aan.

'Er is wel een medicijn voor', legt Pim Lollinga van Faunavisie in Westernieland uit.

'Maar dat is een bijzonder heftig medicijn. Zó heftig dat de gastheer vaak ook het loodje legt. Dus als je een egeltje behandelt dat het wormpje al binnen heeft, gaat het egeltje zelf ook dood.'

Worm uit Afrika

Normaal gesproken komt de haakworm niet voor in Europa. Het wormpje is normaliter thuis in het midden van Afrika of in Chili, in het uiterste zuiden van Zuid-Amerika. Hoe het wormpje dan in Nederland en in Groningen terecht komt?

Lollinga: 'Het beestje is ook aangetroffen bij dode jachthonden in Zuid-Spanje. En wat wil nou het geval: Nederlanders zijn als een razende bezig met het importeren van zwerfhonden en poezen uit verre buitenlanden, waaronder Spanje.'

Ontwormen helpt niet

Mensen ontwormen hun nieuw verworven huisdier vervolgens wel. 'Maar een gewoon ontwormingsmiddel helpt niet tegen dit vervelende beestje', zegt Lollinga. 'Zo is deze worm in het Stadspark in Groningen én in de egeltjes terecht gekomen.'