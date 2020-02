Grafkisten Oranjes geopend in zoektocht naar Graaf Adolf

Graaf Adolf van Nassau vond de dood in de Slag bij Heiligerlee in 1568. Het immense standbeeld in Heiligerlee herinnert nog steeds aan deze historische gewonnen slag tegen de Spanjaarden.

Lange zoektocht

Nooit is duidelijk geworden waar het lichaam Adolf, van de jongere broer van Willem van Oranje, is gebleven. Historicus Lammert Doedens van het Universiteitsmuseum in Stad, en zelf afkomstig uit Heiligerlee, is er al een half leven mee bezig om daar achter te komen.

Doedens denkt na een lange speurtocht dat het lichaam van Graaf Adolf in de Sint Lamberti Kirche in Oldenburg ligt. Om zeker te zijn dat de stoffelijke resten van Adolf zijn, heeft hij DNA nodig van de Oranjes.

Een eerdere poging om de resten van graaf Adolf te identificeren mislukte. In 2017 werd de kist geopend van een volle neef van Adolf, maar dat materiaal was helemaal vergaan.

DNA in Duitsland

Nu denkt Doedens DNA gevonden te hebben in het Duitse Dillenburg, de plaats waar de Nassaus vandaan komen. Willem van Oranje is er bijvoorbeeld geboren. Dinsdag hoopt Doedens de laatste puzzelstukjes te kunnen leggen. Dan worden in de Stadskerk van Dillenburg twee grafkisten geopend van nakomelingen van Jan van Nassau.



Ik denk dat we goed zitten, maar het is zo verschrikkelijk spannend Lammert Doedens - Historicus

Bewijs

Jan is de oudere broer van Adolf en de jongere broer van Willem van Oranje. Doedens, die samenwerkt met theoloog Ralph Henning van de universiteit van Oldenburg en antropologe Birgit Grosskopf, hoopt via het DNA van de Oranje-nakomelingen te bewijzen dat de stoffelijke resten van Adolf zijn.

Afwachten

Als het DNA is verzameld en goed is bevonden, dan duurt het nog zes tot acht weken voor de resultaten bekend worden.

'Dat worden de langste weken uit mijn leven', zegt Doedens. 'Ik denk dat we goed zitten, maar het is zo verschrikkelijk spannend.'

