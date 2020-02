BioPack in zwaar weer, bedrijf krijgt uitstel van betaling

Eind oktober werd al bekend dat het bedrijf een maandenlange huurachterstand heeft bij Werkplein Fivelingo.

Geldschieter trekt zich terug

BioPack huurt een deel van de bedrijfsruimte bij het werkplein voor de productie van biologisch afbreekbare verpakkingen van houtpulp, bijvoorbeeld aardbeienbakjes. Er werken zo'n acht mensen.

De huurachterstand van afgelopen najaar is in december betaald. Daarna kwam er nog een tegenvaller: in januari trok één van de financierders zich terug uit het bedrijf. Daardoor is BioPack in acute geldproblemen gekomen.

Wat is uitstel van betaling?

Een bedrijf kan uitstel van betaling (ook wel surseance van betaling) aanvragen als het de rekeningen niet meer kan betalen. Het geeft het bedrijf tijd om orde op zaken te stellen en met schuldeisers te onderhandelen over een betalingsregeling. Een surseance van betaling is tijdelijk. Als het niet lukt om afspraken te maken, volgt meestal een faillissement. Een curator bekijkt dan of een doorstart mogelijk is.

Werknemers niet uitbetaald

BioPack heeft de hoop nu gevestigd op andere partijen, waar momenteel gesprekken mee lopen. Het bedrijf laat weten op de goede weg te zijn, omdat dat de productie en het aantal klanten de afgelopen maanden juist toenamen.

Eén van de werknemers, die niet met naam genoemd wil worden, laat weten dat het personeel sinds januari geen loon meer heeft gekregen. De meeste werknemers zouden momenteel thuis zitten.

Geen zonnige vooruitzichten

BioPack begon in 2017 en kende een moeizame start, naar eigen zeggen omdat de markt nog niet klaar was voor biologisch afbreekbare verpakkingen.

De directie sprak afgelopen najaar nog over zonnige vooruitzichten. Het aantal klanten zou groeien en binnen afzienbare tijd zouden er tientallen mensen extra kunnen werken. Dat is tot op heden niet gebeurd.

Extra tegenvaller

De surseance van betaling is een extra tegenvaller voor Werkplein Fivelingo, dat al in financieel zwaar weer zit. Vorig jaar was er een tekort van bijna twee miljoen euro vanwege een te lage uitstroom van uitkeringsgerechtigden en hogere personeelskosten. De Eemsdelta-gemeenten moeten dit bedrag bijleggen.

Daarnaast had Werkplein Fivelingo erop gerekend dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt konden werken bij BioPack. Het werkplein wil dit jaar tweehonderd mensen extra naar een betaalde baan begeleiden, wat nu dus lastiger wordt.

'Een mogelijk faillissement van BioPack kan gevolgen hebben voor de begroting van Werkplein Fivelingo', laten het bestuur van het werkplein weten aan de raden. 'Op dit moment wordt onderzocht wat de gevolgen zijn.'

