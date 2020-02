De Koffiecorner #66: 'Een keeper als Padt zien we hier de komende 25 jaar niet meer'

Niiwiino is nog druk met verhuizen, Oetse praat daarom met Stefan Bleeker, Martin Drent en Karel Jan Buurke over de opmars van FC Groningen, het spel dat er steeds beter uit gaat zien, de lastige situatie waarin Ron Jans in Amerika verzeild is geraakt na het meezingen van een rapnummer. Verder natuurlijk het bekersucces van Lycurgus en Donar dat Den Bosch verslaat.

-Martin Drent: 'Zo'n keeper als Sergio Padt zien we hier de komende 25 jaar niet meer.'

-Karel-Jan Buurke: 'Toen Arjan Taaij zei dat ze Martinplaza vol zouden spelen dacht ik: 'Die is geschift'.'

-Stefan Bleeker: 'Niemand had verwacht dat Django Warmerdam als linksback zo goed zou zijn dit seizoen.'

Je kunt de podcast hieronder ook bekijken: