Bezwaar maken tegen WOZ-waarde van je woning: wel of niet uitbesteden?

Vind je de WOZ-waarde van je woning te hoog, of misschien juist te laag? Dan kun je bij de gemeente in bezwaar gaan. Het gebeurt steeds vaker.

En dat kost gemeenten ook steeds meer geld. Vooral als het bedrijfjes zijn die namens jou in bezwaar gaan. Is dat erg, of juist niet?

Begin deze maand meldde RTL Nieuws dat gemeenten in 2019 een recordbedrag aan proceskosten hebben betaald aan bedrijven die namens burgers bezwaar maakten. Reden voor RTV Noord om een rondje te maken langs de Groningse gemeenten.

Speciale bedrijven

In de hele provincie zijn er vorig jaar duizenden bezwaarprocedures geweest tegen de WOZ-waarde op woningen. Bij een deel van die procedures zijn bedrijven betrokken die de procedures namens burgers voeren. Die bedrijven kosten de gemeenten naar eigen zeggen veel geld.

WOZ-waarde

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ bepaalt de hoogte van belastingen en gemeentelijke heffingen die je moet betalen als huizenbezitter. Denk aan de onroerendezaakbelasting, waterschapslasten en uw inkomstenbelasting.

No cure, no pay

Dat dit veel geld kost wijten de gemeenten aan de zogenoemde No pay, no cure-bedrijven. Deze bedrijven maken namens burgers bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Dat is voor gemeenten duurder dan als burgers dat zelf doen.

'Zulke bedrijfjes maken taxatierapporten en brengen uren in rekening. Ze declareren die kosten dan ook', legt Linda van Leeuwen van het Noordelijk Belastingkantoor uit. Dit kantoor regelt de belastingzaken voor Groningen, Appingedam, Delfzijl en Loppersum. 'En als een bezwaar succes heeft gehad, dan zijn gemeenten wettelijk verplicht deze kosten te vergoeden.'

Het kan veel goedkoper en makkelijker als de inwoner ons gewoon even belt. Dan kunnen we vaak sneller en makkelijker helpen Charone Tellegen, woordvoerder gemeente Oldambt

Recht van bezwaar

Het is een wettelijk recht om in bezwaar te gaan tegen de hoogte van de WOZ. Volgens Jutta Middelberg, woordvoerder van de gemeente Midden-Groningen, gaat het om zeer eenvoudige procedures.

'Iedere burger kan dit zelf. Je kunt een brief sturen. En de proceskosten zijn maar 47 euro, die je terug krijgt als je gelijk krijgt en de WOZ-waarde aangepast moet worden.' Zodra een bedrijf dit voor een burger doet kunnen de kosten voor de gemeenten flink hoger uitvallen tot wel honderden euro's per procedure.

Dat het voor burgers heel eenvoudig zelf te regelen is, beaamt Charone Tellegen, woordvoerder bij Oldambt. 'Het kan veel goedkoper en makkelijker als de inwoner ons gewoon even belt. Dan kunnen we vaak sneller en makkelijker helpen.'

Te hoge WOZ?

Volgens Sjirk de Jong, woordvoerder van NVM Makelaars in Groningen komt het vooralsnog nauwelijks voor dat mensen in bezwaar gaan tegen de WOZ-waarde die te laag is. 'Het gebeurt vooral als men de WOZ-waarde te hoog vindt.' Daardoor betaal je namelijk misschien teveel belasting.

De vraag is in hoeverre die kosten opwegen tegen het belastingvoordeel door een lagere WOZ-waarde. Gemiddeld genomen scheelt de verandering van de WOZ-waarde met 10.000 euro al met al een paar tientjes aan belasting, berekende RTL Z. Maar de proceskosten die de gemeenten maken bij een succesvolle bezwaarprocedure, kunnen uiteindelijk doorgerekend worden in een hogere onroerendezaakbelasting, waardoor mensen uiteindelijk tóch meer ozb gaan betalen.

De gemeenten Veendam, Pekela, Oldambt, Stadskanaal, Midden-Groningen en Westerwolde waarschuwen hier expliciet voor. Ook het Noordelijk Belastingkantoor meldt dit op de site.

Ik heb in gemeenten al honderden gevallen gezien van dat de WOZ-waarde niet te hoog, maar te laag is ingeschat John Schokker - NVM Makelaar en erkend taxateur

Te lage WOZ?

Waar De Jong dus vooralsnog niet tegenkomt dat mensen in bezwaar gaan tegen een te lage WOZ, zou het De Jong niet verbazen als dit in het aardbevingsgebied gaat veranderen. Dat komt omdat de compensatieregeling voor de waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied afhankelijk is van de hoogte van de WOZ.

'Daar heeft De Jong helemaal gelijk in', valt John Schokker hem bij. Hij is NVM Makelaar en gecertificeerd taxateur. 'In Loppersum, Delfzijl en Appingedam zijn de beschikkingen al binnen. Ik heb in die gemeenten al honderden gevallen gezien van dat de WOZ-waarde niet te hoog, maar te laag is ingeschat.'

Tot een paar jaar terug was het volgens hem niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. 'Maar een aantal jaren geleden maakte de rechter dat wél mogelijk.'

Als mensen zelf in bezwaar gaan bij gemeenten voor de hoogte van de WOZ, dan krijg je dat gemeenten hun eigen vlees gaan keuren John Schokker - NVM Makelaar en erkend taxateur

WOZ-waarde in aardbevingsgebied

Schokker is maar wat blij met dat bij een succesvol bezwaar de proceskosten door gemeenten terugbetaald moeten worden. En volgens hem is zo'n regeling broodnodig ook, omdat de compensatieregeling voor de waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied afhankelijk is van de hoogte van de WOZ-waarde.

'Je ziet wel vaker dat gemeenten klagen over de kosten die ze maken. Maar de gemeente ontvangen een vergoeding van onder andere de Rijksoverheid en de Waterschappen om de uitvoering van de WOZ te verzorgen. Maar zeker in het aardbevingsgebied kunnen mensen niet blindelings op de overheid aan.'

'Als mensen zelf in bezwaar gaan bij gemeenten voor de hoogte van de WOZ, dan krijg je dat gemeenten hun eigen vlees gaan keuren. Ze hebben altijd een ander belang.'

'WOZ-waarde juist in 2020 van belang'

Wat Schokker dwars zit is dat niemand geïnformeerd wordt in waarom de WOZ-waarde juist in 2020 zo van belang is. 'Omdat de compensatie voor de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied daarvan afhangt, is het van belang dat die WOZ-waarde correct is. Wij vinden het van belang om mensen bij te staan in bezwaarprocedures.'

"Ik of een andere WOZ-taxateur komen dan langs en maken een formeel taxatierapport op die bij het bezwaar wordt ingediend. Als wij de kosten die we maken niet vergoed krijgen, zouden we dit werk niet kunnen doen. Dan zouden veel mensen niet zeker weten of ze een onafhankelijk oordeel krijgen of niet.'

Schokker beaamt dat een hogere bijstelling van de WOZ leidt tot een hogere ozb die mensen moeten betalen. 'Maar dat weegt in veel gevallen prima op tegen de compensatie die woningeigenaren kunnen krijgen. Want dat kan wel om duizenden euro's gaan.

