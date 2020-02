Vraagtekens bij komst biomassacentrale naast revaliderende longpatiënten

De Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen zet vraagtekens bij de komst van een biomassacentrale in de buurt van Beatrixoord in Haren.

In Beatrixoord is onder meer een afdeling waar longpatiënten kunnen revalideren. 'Hoe slim is het om daarnaast een biomassacentrale te plaatsen die fijnstof uitstoot?', vraagt Kirsten de Wrede zich af.

'Te gek voor woorden'

De Wrede is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Groningse gemeenteraad. 'We zijn als raadsleden niet eens op de komst van deze centrale gewezen', zegt ze.

'We moesten het van een burger horen. Dat vind ik te gek voor woorden.'

Tegen biomassacentrales

De partij is sowieso tegen biomassacentrales. 'Er worden veel bomen in opgestookt en de uitstoot is nog groter dan die van kolencentrales.'

In Groningen staan onder andere biomassacentrales in Kardinge en bij de Biotoop in Haren. Ook bij twee zwembaden in Winschoten en Finsterwolde staan biomassacentrales. Die zijn tijdelijk gesloten na protest van omwonenden die last hadden van de uitgestoten rook.

'We proberen er al een tijdje achter te komen wat de uitstoot van de centrales in Groningen is, maar krijgen daar vooralsnog geen antwoord op. De situatie in Haren vraagt om onmiddellijke duidelijkheid', vindt De Wrede.

Vergunning afgegeven

De gemeente heeft de vergunning voor de bouw van de centrale inmiddels afgegeven. Een woordvoerder geeft aan dat wethouder Roeland van der Schaaf zo snel mogelijk antwoord geeft op de vragen van de Partij voor de Dieren: in ieder geval binnen zes weken.

Lees ook:

- Biomassa-installaties Oldambt voorlopig op slot: uitstoot te hoog

- Ook onderzoek naar uitstoot biomassacentrale Marum

- Biomassacentrale op Zernike is geen uitgemaakte zaak