'Het N-woord moet je echt mijden als blanke in Amerika'

Het N-woord is een racistische term voor iemand met een donkere huidskleur. Vanuit de spelersbond werd een klacht ingediend bij de voetbalbond. Jans' club laat in een verklaring weten verrast te zijn en te gaan uitpluizen wat er precies is gebeurd. Gedurende dit onderzoek doet Jans een stap terug.



Woord met lange geschiedenis

Hoe gevoelig liggen dit soort uitspraken in de Verenigde Staten? Mark Thompson is universitair docent American Studies aan de Rijksuniversiteit. Hij is opgegroeid in Louisiana waar ongeveer de helft van de bevolking van Afro-Amerikaanse afkomst is.

Cincinnati ligt een stuk noordelijker, maar volgens Thompson spelen daar soortgelijke gevoeligheden als het om het N-woord gaat. 'Het is een woord met een lange geschiedenis, een donkere geschiedenis. Van bijna vierhonderd, vijfhonderd jaar oud. Het woord heeft een verbinding met slavernij, discriminatie en andere vormen van onderdrukkingen.'



Taboe

Volgens Thompson is het wel van belang wie het woord in de mond neemt. 'Het is echt een woord dat je moet mijden als blanke in Amerika. Als je zelf niet behoort tot de groep over wie het gaat, is het eigenlijk taboe.'

En als je dit bijvoorbeeld op straat zou zeggen tegen iemand? 'Dat is heel serieus. Je lokt er misschien wel geweld mee uit.'



Speech van Jans over slavernij

'Als het alleen maar meezingen met een liedje is in de kleedkamer, dan kan het opgelost worden. Als er meer situaties zijn, dan kan het tot problemen leiden. Ik heb gehoord dat Jans ook iets over slavernij gezegd heeft, in de kleedkamer bij wijze van motivational speech. Maar voor veel mensen is dat niet de juiste manier om een groep te motiveren.'

Thompson: 'Het kan grote gevolgen hebben, maar het is lastig hier nu iets over te zeggen.'

Donderdag meer nieuws

Vanwege het lopende onderzoek kan Jans kan hij er op dit moment niet veel over zeggen, behalve dus de al genoemde 'nachtmerrie'. Volgens de oud-trainer van FC Groningen komt er donderdag meer nieuws.

Jans eindigde vorig seizoen op de laatste plek met FC Cincinnati. Over een paar weken begint het nieuwe seizoen in Amerika.



