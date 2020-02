Lycurgus aan de champagne: 'Dit smaakt naar heel veel meer'

Het past maar net, maar vrijwel de gehele selectie zat maandag in de studio van Noord Vandaag. De volleyballers van SAMEN. Lycurgus hebben de nationale volleybalbeker gewonnen en dat is reden voor een feestje.

En bij een feestje hoort champagne. En in het geval van Lycurgus ook de karaokebar.

In een waar gevecht werd Dynamo met 3-1 verslagen. Maar wat gebeurde er na dat bloedstollende duel? 'Toen was het tijd voor feest. Als eerste een biertje naar binnen tikken in de kleedkamer. Daarna met de familie een drankje, muziek aan, en over de wedstrijd kletsen. En vervolgens naar de karaokebar.'

Dat zegt aanvoerder Dennis Borst. 'Die karaoke-bar is altijd van de partij na het behalen van een prijs. Dat is traditie. Voor sommigen is het half zeven geworden.'



Niveau vastgehouden

Coach Arjan Taaij lag toen al lang en breed in z'n bed. Genoten van de derde helft heeft hij misschien niet, van de wedstrijd genoot hij des te meer. 'Elke prijs is weer een ander verhaal. Het is een fantastisch seizoen, je verliest alleen twee keer dik van Dynamo. Dan is het heel mooi dat het nu wel lukt.'

De coach voelde het al wel een beetje aankomen, zegt hij. 'We hadden eigenlijk wel het idee dat als we het niveau van tegen Montpellier konden vasthouden, we een goede kans zouden maken.'



Energie

'We waren wel de underdog, maar twee keer verliezen maakt ook dat je het de volgende keer beter kan doen. We hebben het op en top met elkaar gedaan: alle stafleden, supporters en vooral de spelers.'

Borst is het daarmee eens: 'De energie die we erin stopten, dan krijg je automatisch resultaat.'



'We gaan kampioen worden, dat is zeker'

En nu op naar het kampioenschap? Aanvoerder Borst: 'We zijn op de goede weg, we hebben laten zien wat we kunnen. We gaan kampioen worden, dat is één ding dat zeker is. De weg ernaartoe is hobbelig, maar dit smaakt naar heel veel meer.'



- De Koffiecorner #66: 'Een keeper als Padt zien we hier de komende 25 jaar niet meer' (Ook over Lycurgus)