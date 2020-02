Boeren mogen woensdag niet met trekkers op Malieveld

De demonstratie is aangemeld bij de gemeente Den Haag en het podium komt op de Koekamp (naast het Malieveld) te staan.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag kunnen de boeren hun trekkers parkeren op de Bezuidenhoutseweg, de Benoordenhoutseweg en de Van Alkemadelaan.

Brief Farmers Defence Force

In de gedragdscode die boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) maandag aan de achterban heeft gestuurd, stond ook al dat er niet op het Malieveld geparkeerd mag worden. Ook staat in de brief dat de trekkers niet over de snelweg mogen rijden. Volgens FDF begeleidt de politie deelnemende trekkers richting Den Haag.

Tijdens eerdere protesten stonden honderden trekkers en andere zware voertuigen op het Malieveld, waar vaker wordt gedemonstreerd. Daardoor werd het grasveld flink beschadigd.

Schade

De schade aan het veld werd erna voor een deel hersteld en de agrarische sector droeg daar financieel zelf ook aan bij. Als woensdag opnieuw trekkers het Malieveld oprijden, heeft het herstel geen zin gehad en 'kan opnieuw worden begonnen', zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

'Zuinig zijn op veld'

'Omdat de boeren zelf hebben geïnvesteerd in het herstel gaan we ervan uit dat de boeren woensdag zuinig zijn op het veld', aldus de Staatsbosbeheer-woordvoerder, die aangeeft dat er contact is geweest met FDF waaruit al bleek dat op het Malieveld staan niet de intentie van de protesterende boeren is.

Ook vanuit Groningen zullen trekkers naar Den Haag rijden. Hoeveel en vanuit welke plaatsen is nog onbekend.



