Curator hoopt faillissement BioPack te voorkomen

Er gloort licht aan de horizon voor BioPack Packaging in Appingedam. Verschillende investeerders hebben interesse in het bedrijf, waardoor een faillissement wellicht niet nodig is, zegt curator Erik Eshuis.

Maandag werd bekend dat BioPack uitstel van betaling heeft gekregen, omdat het in acute geldnoot zit.

Financierder trok zich terug

Het bedrijf maakt biologisch afbreekbare verpakkingen van houtpulp, bijvoorbeeld aardbeienbakjes. Een belangrijke geldschieter trok zich vorige maand terug, waardoor het in acute financiële problemen terecht is gekomen.

Hip product

Eshuis heeft inmiddels verkennende gesprekken gevoerd met de boekhouder, werknemers en verschillende banken. De curator is optimistisch: 'Het is een hip, groen product waar wel markt voor is. De productielijn ligt op dit moment stil, maar kan zo weer opgestart worden.'

BioPack opende in 2017 de fabrieksdeuren en had volgens Eshuis een lange aanloopperiode nodig. De afgelopen maanden hebben zich wel de nodige klanten gemeld, waardoor het de laatste tijd juist beter leek te gaan. 'Nu is het nu de vraag of BioPack de liquiditeitshobbel over kan komen. Dat zou niet onoverbrugbaar moeten zijn.'

Minder huurinkomsten

Het bedrijf huurt een deel van het gebouw van Werkplein Fivelingo in Appingedam, onderdeel van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Zij kunnen huurinkomsten mislopen als het bedrijf toch failliet gaat.

Afgelopen najaar kampte BioPack al met een maandenlange huurachterstand. Die is in december voldaan.



