Zo worden de wijzers van de klokken van de Martinitoren gehaald

In hartje Stad is dinsdagochtend een begin gemaakt met het weghalen van de wijzerplaten van de vier klokken in de Martinitoren. Ze worden via touwen en onder begeleiding van alpinisten naar beneden gehaald.

'Zo op het oog zien de wijzers er nog aardig uit, maar ze zijn behoorlijk verschraald', zegt Jan Pestoor, de beheerder van de Martinitoren.

Twee dagen

Niet alleen de wijzers worden verwijderd, ook de becijfering en de uurwerken worden gedemonteerd en naar beneden gehaald. Dat gebeurt niet alleen dinsdag, maar ook woensdag nog. 'En als het nodig is, gaan we langer door', zegt Pestoor. 'Je kunt niet sneller dan snel, het kost gewoon tijd.'

Een van de wijzers wordt verwijderd:



Wind

Het was nog even spannend of de operatie wel kon doorgaan, vanwege de wind. Maar dinsdagochtend besloot de gemeente dat het veilig was.

'Zolang de wind maar constant is, is het niet zo'n probleem', zegt Pestoor. 'Rukwinden zijn lastiger.'

De wijzers bereiken de grond:



Versleten tandwielen

Verschillende wijzerplaten van de Martinitoren weigerden de afgelopen tijd dienst. Uit onderzoek van de gemeente Groningen blijkt dat het binnenwerk hersteld moet worden.

'De asjes en de tandwielen zijn na bijna veertig jaar versleten', meldde de gemeente eerder. 'Ook het bladgoud moet opnieuw worden aangebracht. Daarnaast wordt ook de verlichting onder handen genomen. Dit wordt vervangen door ledverlichting.'

Een medewerker staat in het uurwerk (Foto: Venema Media)



Onderdelen per katrol

De alpinisten gaan niet zelf via het touw heen en weer. Alleen de onderdelen gaan via een katrol met een afstandsbediening naar beneden. De demontage neemt vervolgens ongeveer een week in beslag. De onderdelen worden hersteld door een klokkengieterij in Noord-Brabant.

Touwen langs de Martinitoren (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



Vanaf 5 mei worden de uurwerken weer gemonteerd op de vier zijkanten van de Martinitoren. 'Alles wat nu naar beneden gaat, moet dan weer omhoog', zegt Pestoor.

Dit neemt volgens de gemeente ongeveer twee weken in beslag. De klokken van de toren blijven in afwezigheid van de uurwerken wel luiden.

