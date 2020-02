Geen trajectcontroles op N-wegen in de provincie Groningen

Op twintig zogeheten N-wegen in heel Nederland zijn deze week trajectcontroles ingevoerd. Overal in het land, maar niet in onze provincie.

Deze trajectcontroles, waarbij de snelheid gecontroleerd wordt door middel van de gemiddelde snelheid tussen twee punten, worden met name gedaan op gevaarlijke wegen.

Maar zijn onze N366, de weg tussen Veendam, de Friesestraatweg (de N355) en Ter Apel, en de Eemshavenweg (N46) dan niet gevaarlijk?

Wat is een trajectcontrole?

Trajectcontrole controleert op twee plaatsen die een zekere afstand uit elkaar liggen, en bepaalt de gemiddelde snelheid op basis van de tijd tussen het passeren van de meetpunten. Als de meetpunten bijvoorbeeld een kilometer uit elkaar liggen dan zal een voertuig dat 120 km/u rijdt het traject in 30 seconden afleggen. Alle voertuigen die er korter over doen hebben sneller gereden. Wanneer een voertuig de toegestane snelheid voor de voertuigklasse overschrijdt (een snelheidsovertreding), wordt het beeld van het voertuig onmiddellijk naar een centrale gestuurd, waar een bekeuring kan worden verstuurd.

Even bellen met het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) dat over de trajectcontroles en de boetes ervan gaat.



Veel aanvragen

Woordvoerder Marloes van Kessel van het CVOM: 'Wij hebben heel veel aanvragen gehad voor trajectcontroles', vertelt ze. 'Daar hebben we in overleg met de politie en provincie de twintig meest onveilge wegen uit gekozen'.

De provincies moeten dus een aanvraag doen voor een trajectconrole op een N-weg. De provincie Groningen heeft dat kennelijk niet gedaan.

Trajectcontrole is een uiterste maatregel, als niks meer werkt Marloes van Kessel, CVOM

'Tajectcontrole is een uiterste maatregel, als niks meer werkt ', gaat Van Kessel verder. 'De provincie Groningen heeft aangegeven eerst nog andere maatregelen aan de wegen uit te voeren. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld andere belijning of extra waarschuwingsborden.'

Helemaal geen trajectcontroles?

Betekent dit dat we in in onze provincie helemaal geen trajectcontroles krijgen?

'Zeg nooit nooit, want de provincie Groningen kan in een later stadium alsnog een aanvraag doen. Maar zover is het voorlopig nog niet', aldus Van Kessel.

