'Niet ingeënte kinderen in opvang weigeren gaat niet ver genoeg'

De kans dat ook de Eerste Kamer instemt, is groot, omdat de patijen die dinsdag voor stemden ook daar een meerderheid hebben.

'Slechts een tussenoplossing'

Als het aan kinderopvang SKSG ligt, gaat de nieuwe wet nog niet ver genoeg. 'Dit is slechts een tussenoplossing', zegt woordvoerder Guido Heeringa.

'We vinden dit niet ver genoeg gaan. SKSG ziet graag dat er op landelijk niveau verplicht gevaccineerd wordt, zodat kinderen op alle plekken beschermd zijn. Er zijn namelijk nog veel omgevingen waar kinderen niet beschermd zijn, denk aan een zwembad, bieb of speeltuin.'

SKSG bekijkt nu welke gevolgen het aangenomen wetsvoorstel heeft voor de dagelijks werkzaamheden.



Vrees voor ontstaan infectiehaarden

'Het levert in elk geval veel vragen op. Hoe zit het met de privacy? Wat doe je met ouders die geen vaccinatiebewijs kunnen overhandigen? Hoe controleer je of een baby daadwerkelijk ingeënt is?'

Ook artsen zijn minder enthousiast over de wet, omdat zij vrezen dat er straks infectiehaarden ontstaan, omdat niet gevaccineerde kinderen allen naar dezelfde school gaan.



Minder dan 95 procent gevaccineerd

Wel of niet vaccineren is al enige tijd onderwerp van discussie. De vaccinatiegraad is in Nederland gedaald tot onder de 95 procent. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat officieel de veilige grens.

SKSG zal volgens Heeringa pas een nieuw beleid invoeren als de Eerste Kamer zich ook over het wetsvoorstel heeft uitgesproken. 'We houden de actualiteit dus in de gaten.'

