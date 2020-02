AIS Airlines stopt met vluchten tussen Eelde en Kopenhagen en Münster

De luchtvaartmaatschappij voerde sinds 4 maart 2019 de vluchten uit tussen Groningen en Kopenhagen. Vanaf 2 september 2019 voegde AIS Airlines daar Münster aan toe. Het toestel van AIS Airlines vloog vanaf Münster via Groningen naar Kopenhagen.

Jammer

'We betreuren het', zegt Bowy Odink, woordvoerder van GAE, over het stoppen van AIS Airlines. 'Het is jammer voor ons en voor de passagiers. Maar we hebben begrip voor het besluit.'

Odink heeft vooralsnog geen vervanger op het oog. 'Op dit moment zien we even geen andere oplossingen', laat hij weten.

Kosten te hoog

Of de beslissing van AIS Air al een tijdje in de lucht hing? 'Ja en nee', zegt Scheffer. 'We zijn er vorig jaar op eigen risico ingestapt en we zouden wel zien hoe de lijn zich zou ontwikkelen. We hebben dat geëvalueerd en vervolgens geconcludeerd dat - ondanks dat de passagiersaantallen écht super zijn - de kosten gewoon te hoog zijn.'

Het verhogen van de ticketprijzen was geen optie, meent Scheffer. 'We vreesden dat de mensen dan niet meer zouden boeken, omdat het al een redelijk kostbare vlucht is. Het was 's morgens heen en 's avonds terug in een vliegtuig met negentien stoelen. Géén low budget-vlucht.'

De kans dat we op Eelde terugkeren is heel reëel. Al zijn we dan wel afhankelijk van heel veel factoren Nicole Scheffer, commercieel manager AIS Airlines

Buiten de vakanties om bedroeg het gemiddelde aantal passagiers tien. Een poging van de maatschappij om ook een stukje van de Duitse markt mee te pakken, door de vlucht Eelde-Kopenhagen te verlengen naar Münster/Osnabrück, pakte slecht uit.

Nul extra passagiers

'We hadden gehoopt dat we daardoor op 12, 13 passagiers gemiddeld zouden uitkomen', zegt Scheffer. 'Dan was de vlucht rendabel geweest. Maar uiteindelijk leverde dat ons nul extra passagiers op. Maar omdat we niettemin op drie vliegvelden opstegen en landden werden die kosten op een gegeven veel hoger dan we met goed fatsoen zouden kunnen doorberekenen aan onze klanten.'

Daarbij kwam dat de drie luchthavens niet tot de goedkoopste behoren, zegt Scheffer. 'Dat betekent overigens niet dat Eelde op zich duur is, maar wel op de tijdstippen waarop wij vlogen.'

Kater

'Net als Groningen Airport Eelde zitten we met een kater', zegt Scheffer. 'We zijn er vol goede moed ingestapt, en hebben er alles aan gedaan om het te laten slagen. We zijn ook heel blij met hen, nog steeds'

'De communicatie met Groningen Airport Eelde ligt ook open, maar op dit moment maken we even pas op de plaats, omdat het in deze module niet rendabel te maken is.'

Rendabel

De kosten moeten dus omlaag om rendabel te kunnen zijn. Hoeveel? 'Dertig procent', zegt Scheffer. 'Dat is flink wat, ja.'

Toch denk de commercieel manager van AIS Airlines dat de kans heel reëel is dat haar maatschappij op vliegveld Eelde terugkeert. 'Alleen heeft dat wel te maken met alle omliggende partijen. Bijvoorbeeld: als wij met vijftig stoelen kunnen vliegen en vijftig tickets verkopen, dan verdeelt Kopenhagen onze kosten over vijftig tickets, in plaats van achttien.'

De laatste vlucht wordt aanstaande donderdag 20 februari uitgevoerd.

