Joods monument in Delfzijl wordt op beladen dag onthuld

Bij de voormalige synagoge in Delfzijl wordt over drie weken een monument onthuld ter nagedachtenis aan de Joodse oorlogsslachtoffers.

Het is dan exact 78 jaar geleden dat vrijwel de hele Joodse gemeenschap (ruim 130 mensen) de havenstad moest verlaten. De meesten van hen konden zijn omgekomen.

126 namen

Het monument bestaat uit vijf zwerfkeien, die oorspronkelijk op de dijk bij Delfzijl lagen. Op één van de stenen staat een menora, een zevenarmige kandelaar dat het symbool is van het Jodendom. Aan de voorkant komt een muur met de namen van alle 126 Joodse slachtoffers uit Delfzijl.

De synagoge, dat na een aantal verbouwingen nu wordt gebruikt door cultuurinstelling IVAK, is vrijwel de enige herinnering aan de Joodse gemeenschap in Delfzijl. Initiatiefnemer van het monument Elex Kappen vindt dat zonde:

'Hier hebben driehonderd jaar lang Joden gewoond, een flinke geschiedenis. Daarom vinden we het belangrijk dat de namen weer terugkomen in het straatbeeld van Delfzijl.'

Blijft emotioneel

Doordat vrijwel de gehele Joodse gemeenschap in de havenstad is omgekomen, zijn er weinig nabestaanden. Eén van hen is Flip Niehof (76) uit Oldehove, die vroeger met zijn ouders in Meedhuizen en Weiwerd woonde. Hij krijgt de tranen in zijn ogen als hij over het lot van zijn familie praat.

'Het is moeilijk hoor, dat merk je wel. Het blijft familie. De oorlog achtervolgt je altijd', zegt hij met een traan in zijn ogen. Zijn oma, twee ooms en een tante zijn in de oorlog omgebracht. Zijn opa was niet Joods en sloeg op de vlucht.

Allerlaatste bericht

Een paar tastbare herinneringen die hij nog heeft, zijn drie briefjes die zijn ooms en tante uit het raam van de trein hebben gegooid:

We zitten nu in het station. We moeten zo vertrekken. Nu is het zo ver waar wij zo bang voor waren. Groeten, Bettie.

'Dat is het allerlaatste wat wij van alledrie hebben gehoord.'

Nooit weer gebeuren

Niehof, zelf niet Joods, is vastberaden: hij wil over drie weken bij de onthulling van het monument zijn: 'Dit betekent heel veel voor mij. Ik vind het geweldig dat ze dit initiatief hebben genomen. Ook voor de jeugd is dit een goede zaak om te zien, want zoiets mag nooit weer gebeuren.'

De onthulling is op woensdag 11 maart, een beladen dag voor de Joodse Delfzijlsters. De gemeenschap werd gedwongen op de trein gezet naar Amsterdam. Slechts een aantal kon onderduiken, de rest werd gedeporteerd naar concentratiekampen, inclusief de familie van Niehof.

'Het zal niet makkelijk zijn om het monument straks in levende lijve te zien', zegt Niehof. 'Maar je moet in je leven vaker dingen doen die niet makkelijk zijn.'

Tentoonstelling

Naast de onthulling van het monument is op dezelfde dag ook de opening van een expositie hierover in het Muzeeaquarium in Delfzijl. De tentoonstelling laat het Joodse (familie)verleden zien, met bijvoorbeeld persoonsbewijzen en ansichtkaarten die uit de trein zijn gegooid.

Het museum zoekt nog naar objecten uit het Joodse verleden en houdt deze woensdagochtend een inloopochtend hiervoor. Op woensdagmiddag 11 maart is de tentoonstelling tussen 13:00 en 17:00 uur voor iedereen vrij toegankelijk.



