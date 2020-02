Groninger stalkt ex en bedreigt haar met de dood: cel- en werkstraf

Een 25-jarige Groninger is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 200 dagen, waarvan 180 voorwaardelijk. De man kreeg ook een werkstraf van 180 uur.

De man heeft zijn vriendin uit Franeker twee maanden lang gestalkt, afgeperst en met de dood bedreigd.



Haar uit hoofd getrokken

De Groninger kon het niet uitstaan dat zijn vriendin tijdens zijn vakantie met een ander was geweest. Toen de vrouw zei dat ze een eind aan de relatie wilde maken, trok de verdachte haar aan de haren over het bed. Hij zou de vrouw een volle pluk haar uit het hoofd hebben getrokken.

In de weken daarna werd de vrouw achtervolgd en ontving ze een stroom berichten van haar ex op haar telefoon. Als de vrouw het nummer blokkeerde, kocht de Groninger simpelweg een nieuwe simkaart en ging hij onverdroten door met het sturen van sms'jes en appjes.

Dreiging met wapen

Hij stuurde de vrouw een foto van een vuurwapen en had haar tijdens het Facetimen een pistool getoond. Ook perste hij haar geld af. Zelfs nadat hij in de cel had gezeten en weer was vrijgelaten, liet hij het slachtoffer niet met rust. Naar eigen zeggen wilde hij zijn ex bang maken.

Enkelband

De man werd opnieuw opgepakt en kreeg een enkelband om. Het Openbaar Ministerie had een half jaar cel plus een half jaar voorwaardelijk geëist. De rechtbank komt tot een lagere straf omdat de Groninger verminderd toerekeningsvatbaar is en omdat de man een vrijwel schoon strafblad had. Ook schat de reclassering de kans op herhaling als laag in. De twintig dagen onvoorwaardelijk heeft de Groninger al in voorarrest uitgezeten.