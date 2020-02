Boeren op weg naar Den Haag: 'We moeten ons aan de regels houden, deze keer'

Farmer Defence Force (FDF) roept boeren op om niet met de trekker over de snelweg naar Den Haag te rijden. Veel boeren gaan via B-wegen naar Den Haag en met de trekkers op een dieplader. Ook heeft de FDF nadrukkelijk zijn aanhang opgeroepen om niet het Malieveld op te gaan.

De colonne uit Zuidbroek is tegen 21:00 uur onder luid getoeter vertrokken. Ook vanuit Niezijl rijdt een groep trekkers naar Den Haag.



'Ik verwacht geen problemen'

De actie wordt mogelijk een stuk rustiger dan de eerdere acties van de boeren. 'Gezien worden we sowieso, we zijn met grote aantallen', vertelt boer Sander van Adrichem. Hij reed eerder als eerste het Malieveld in Den Haag op en hij reed met zijn trekker de deur van het Groningse provinciehuis stuk.

Onder luid getoeter vertrekken de boeren vanuit de verzamelplek in Zuidbroek richting Den Haag (Video: Venema Media)

'Ik houd me rustig', belooft Van Adrichem voorafgaand aan een nieuwe protestdag. 'We moeten ons aan de regels houden, deze keer. Je moet geen dingen verspelen. Maar ik verwacht geen problemen.'



Niet het laatste protest

Vanuit Niezijl rijden dinsdagavond naar schatting vijftig trekkers naar Den Haag. Een van hen is melkveehouder Piet Postma. Volgens hem houdt zijn groep zich aan de gedragsregels die door FDF zijn opgesteld.

'We gaan niet over de snelweg. Tenzij het nodig is als er ergens een blokkade ontstaat. Maar het is geen doel op zich. We proberen koste wat het kost in De Haag te komen.'

Postma verwacht niet dat dit het laatste boerenprotest zal zijn. 'O nee, zeker niet. We gaan ook nog naar Brussel!'



Vijf voor twaalf

De schatting is dat er woensdag tussen de vier- en zesduizend trekkers naar Den Haag gaan. 'Het is vijf voor twaalf. Het kan niet zo zijn dat er besluiten worden genomen terwijl de cijfers nog onderzocht moeten worden', aldus Van Adrichem.

Trekkers dinsdag al bij Binnenhof

Overigens zijn de eerste boeren al in Den Haag gearriveerd voor hun protest. Enkele tientallen voertuigen hebben zich dinsdagavond opgesteld bij de ingang van het Binnenhof, dat door de politie is afgesloten met een rood-wit lint.

De demonstratie is bij de Koekamp, tegenover station Den Haag Centraal. Boeren kunnen hun tractoren parkeren op drie wegen in de buurt van het Malieveld. Van daaruit kunnen ze naar de Koekamp lopen.



Onderzoek

Eerder vandaag werden de resultaten van een onderzoek naar de sympathie tegenover de boerenprotesten gedeeld. Uit het onderzoek in opdracht van RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost en Omrop Fryslan, blijkt dat nog 52 procent van de ondervraagden de boerenprotesten steunt.

De sympathie neemt af. 'Dat kan ik me voorstellen', reageert Van Adrichem op het onderzoek. 'Ik hoop dat de mensen begrijpen dat er voor onze sector en onze gezinnen veel van afhangt.'



