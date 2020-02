'Door de stormen waait alles de komende week naar de kust toe'

De plastickorrels die sinds de containerramp met de MSC Zoe langs de kust liggen, zijn er nu weer in grote getalen. Ook zijn er weer schoenen aangespoeld.

'Dit komt omdat de wind de verkeerde kant op staat', vertelt projectleider Gert Bron van de organisatie Groningen Schoon Dankzij Mij. 'Door de stormen Ciara en Dennis waait alles naar de kust toe.'

'Vooral bewust maken'

Daarom wordt er zondag 23 februari een grootschalige actie georganiseerd. De organisatie Groningen Schoon Dankzij Mij bestaat sinds 2008. 'We willen vooral mensen bewust maken van de hoeveelheden afval', vertelt Bron.

'We hebben in Groningen milieustewards die voorlichting geven aan kinderen en de kinderen staan vervolgens te trappelen om afval te verzamelen.'

De organisatie initieert niet alleen opruimacties. Er wordt ook veel ingespeeld op individuele hulp. 'We hebben alleen al in Groningen zo'n zeshonderd stille krachten', vertelt Bron. Mensen die tijdens het wandelen naar de supermarkt of tijdens het joggen afval opruimen.



'Niet te geloven wat je aantreft in dieren'

Maandag plaatste het Zeehondencentrum in Pieterburen een foto van een in een vishaak verwikkelde zeehond. De zeehond heeft het niet overleefd. 'Het is niet te geloven wat je allemaal aantreft in dieren', vertelt Bron. 'In Groningen eten vogels bijvoorbeeld weggegooide lucifers op.'

Zondag is de grote opruimactie van Groningen Schoon Dankzij Mij. Aanmelden kan via de Facebookpagina van de organisatie.

