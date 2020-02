Groninger bestraft voor ernstig ongeluk in Hoogersmilde

De man zelf verklaarde dat hij vijf of zes biertjes had gedronken voor hij in de auto stapte (Foto: Jos Schuurman / FPS)

Een 57-jarige Groninger is in hoger beroep veroordeeld tot een half jaar celstraf en drie jaar rijontzegging, omdat hij met drank op een ernstig auto-ongeluk veroorzaakte in Hoogersmilde. Daarna ging de man er lopend vandoor.

Het ongeluk gebeurde op 25 september 2016 toen de man onder het rijden op de verkeerde weghelft belandde. Daar botste hij op een tegemoetkomende auto met twee inzittenden.

De twee raakten allebei gewond. Het ene slachtoffer had een gebroken nekwervel en borstbeen en het andere een gebroken pols.

Bier en rum

De Groninger, die vaker is veroordeeld voor rijden met drank op, verklaarde dat hij vijf of zes biertjes had gedronken voor hij in de auto stapte. Uit een blaastest bij de politie bleek dat hij drie keer meer op had dan achter het stuur is toegestaan.

Naar eigen zeggen had hij na het ongeluk nog een klein flesje rum gedronken voor de schrik.

Getuige spreekt hem tegen

Het gerechtshof in Leeuwarden gelooft dat niet, omdat een omstander die na het ongeluk meteen bij hem was, heeft hem niks heeft zien drinken. Ook heeft die getuige volgens het hof niet gezien dat hij drank uit de auto haalde.

De man liep na het ongeluk weg. Ook daarvoor is hij veroordeeld. Politieagenten vonden hem uiteindelijk in de bosjes in de buurt. Daar had hij zich verstopt.

Iets lagere straf

In november 2017 veroordeelde de rechtbank in Leeuwarden de man tot acht maanden cel en vier jaar rijontzegging. De rechtbank vond dat de man zeer onvoorzichtig en onoplettend had gereden. Zover gaat het hof niet. Dat houdt het op 'aanmerkelijk onvoorzichtig'. Daardoor valt de straf iets lager uit.