Spelersvakbond: verklaring Jans over N-woord is een leugen (update)

De Nederlandse trainer van FC Cincinnati zou in de kleedkamer het woord 'nigger' hebben gebruikt, naar eigen zeggen terwijl hij een stukje tekst van een rapnummer meezong.

Volgens de spelersvakbond klopt dat niet. 'Dat is volkomen onjuist, ondanks recente beweringen van de oud-coach', aldus de MLSPA.



'Strategisch lekken'

Jans diende dinsdag zijn ontslag in, nog voordat een onderzoek van de Amerikaanse bond naar gebruik van het N-woord is afgerond. 'We zijn ongelooflijk teleurgesteld over de pogingen om de publieke opinie de afgelopen dagen te manipuleren met valse verhalen en strategisch lekken naar de pers', aldus de vakbond.

'De oud-coach heeft met zijn gedrag de acceptabele normen ver overschreden.

De MLSPA beweert ook dat het niet klopt dat spelers een klacht hebben ingediend. 'Deze opzettelijke leugens hebben geleid tot een nog giftigere sfeer, waarin de spelers worden misbruikt. Het waren duidelijk pogingen om de waarheid te manipuleren en degenen die dit onaanvaardbare gedrag wilden aanpakken te intimideren.' Wat er precies is gebeurd, blijft echter onduidelijk.

Directeur: 'Andere cultuur'

'In mijn hoofd is de laatste 72 uur veel omgegaan. Over hoe dit zo ver heeft kunnen komen,' zei Gerard Nijkamp, directeur van FC Cincinnati. Hij gaf dinsdag samen met voorzitter Jeff Berding een persconferentie.

'Ik ken Ron als een open en eerlijke man, die transparant is. Hij is 'close' met de mensen met wie hij werkt, Ron wil verbinden', vervolgde Nijkamp. 'Hier heeft hij te maken met andere mensen en een andere cultuur dan in Europa en Nederland. Ik denk dat alles te maken heeft met context.'

'Dat neemt niet weg dat ik volledig achter de verklaring van FC Cincinnati sta. Over twee weken begint de competitie. Ik voel een grote verantwoordelijkheid nu om ervoor te zorgen dat we er dan met z'n allen staan en dat iedereen fris is in het hoofd.'

'Meerdere incidenten'

Volgens voorzitter Jeff Berding het resultaat van meerdere incidenten. Berding verklaarde op een persconferentie dat Jans de afgelopen maanden een aantal keer de grenzen heeft overschreden. 'Het gaat niet om één incident, maar om een aantal gevoelige zaken', concludeert de voorzitter na vertrouwelijke gesprekken met de spelers van de Amerikaanse voetbalclub.

'Toen we alles op een rijtje hadden gezet, konden we niet anders dan concluderen dat er geen toekomst meer voor Ron was bij deze club.'

Berding wil net als de spelersvakbond niet zeggen wat er precies is gebeurd. Hij beroept zich op de vertrouwelijkheid van de gesprekken met de spelers. 'Wij zijn een familieclub, een inclusieve club waarbij iedereen welkom is', zo benadrukte de voorzitter.

