Groningse boeren van weg gehaald en beboet bij Rolde (update)

Een groep van zo'n dertig boeren, waarvan het grootste deel vertrokken is uit Blijham, is dinsdagavond in Drenthe door de politie op de N33 bij Rolde tegengehouden en van de weg gehaald. Ze krijgen een bekeuring voor het rijden met hun trekkers op de autoweg, aldus de politie.

De boeren mogen van de politie niet via snelwegen en autowegen naar Den Haag waar woensdag een grote actie is tegen het stikstofbeleid van de overheid. Ze mogen ook geen gebruik maken van de snelweg met hun trekker. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft de boeren opgeroepen zich hier aan te houden.

Woedend

De boeren zijn woedend dat ze een bekeuring hebben gekregen. Het gaat volgens een van de aanwezigen om een bedrag van 340 euro. De boeren zijn ook boos dat ze op de N33 zijn tegengehouden.

'We rijden juist over de N33 omdat dat een veilige weg is. Het is absoluut onveilig om over allerlei dorpswegen te gaan rijden', aldus één van de boeren.

Duitse boeren

De groep vertrok dinsdagavond uit Blijham en kreeg gezelschap van een aantal Duitse boeren. Naast de boeren uit Blijham zijn er ook boeren uit Niezijl, Zuidbroek en diverse andere delen van Nederland onderweg naar Den Haag. In totaal zijn zo'n honderd Groningse boeren met trekkers op pad.

Een aantal Groningers kwam met de trein. 'Een stuk makkelijker dan met de trekker hierheen komen.'

