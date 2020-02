Dit weekend in Groningen: carnaval in 't Noorden en lentetuinen

Kindermiddag in het MOW

In Museum De Oude Wolden is nog tot en met 29 maart de tentoonstelling 'Denkend aan Groningen' te bekijken, maar op zaterdagmiddag zijn de kinderen er aan de beurt. Vanaf 13:00 uur (tot 17:00 uur) kunnen die er aan de slag in 'Atelier Veranderland'.

Wat dat inhoudt? Kinderen kiezen een foto van het Groninger land, en maken daar dan hun eigen kunstwerk van. Tekenen, schilderen, krijten, knippen of plakken; alles mag. Er is maar één voorwaarde: je moet iets aan het landschap veranderen. De workshop is gratis en toegankelijk voor kinderen vanaf 6 jaar.

Carnaval in 't Noorden

Carnaval in 't Noorden, dat is een feest met pit... Voor wie het was ontgaan: het carnaval is weer losgebarsten. Op zaterdag gaat om 14:00 uur voor de 55ste keer de optocht van de Kloosterwiekers met zo'n vijftig praalwagens en veertig loopgroepen (tweeduizend deelnemers) door het centrum van Ter Apel van start. Prins Wim I en burgemeester Jaap Velema geven op de Havenstraat het startschot.

Wie er geen genoeg van kan krijgen, kan een dag later ook nog in Kloosterburen terecht. De optocht van carnavalsvereniging Oldeclooster begint daar op zondagmiddag om 14:00 uur.

Shorttracken op Kardinge

Van vrijdag tot en met zondag rijden zo'n 150 jonge shorttrackers (11 tot 15 jaar) uit heel West-Europa op Kardinge in Stad de laatste internationale wedstrijd van het seizoen. De Groningse eer wordt verdedigd door Suze Kingma.

Op zaterdag worden alle 500 meters verreden, op zondag de finales van de 777 en 1000 meter, en de spectaculaire aflossingsritten. De wedstrijden worden verreden op de ijshockeybaan en de toegang is gratis.

Domies Toen start tuinseizoen

Op zondagmiddag start Domies Toen het tuinseizoen met een wandeling langs bloeiende stinzenplanten. In Domies Toen, de tuin van de dominee, aan de voet van de Petruskerk in Pieterburen, is de lente begonnen.

De rondwandeling start om 14:00 uur, in de theeschenkerij. Na afloop is er een feestelijke nazit in de theeschenkerij, met hartige taart en een goed glas naar keuze. Mocht het erg slecht weer zijn dan wordt er aan de hand van foto's in de Theeschenkerij een lezing gegeven.

Oost-Groninger bloembollenroute

De dertiende Oost-Groninger bloembollenroute begint op zondagmiddag met de eerste Sneeuwklokjesmiddag. Diverse soorten sneeuwklokjes kunnen die middag worden bewonderd in vier tuinen: in Stadskanaal (The Stonefarm en City Only Garden), Oostwold (Tuinfleur) en Wubsbos (Winschoten).

Jamsessie in Adorp

Tot slot nog even wat cultuur opsnuiven. Wie van muziek houdt, kan z'n hart ophalen in 't Witte Hoes in Adorp. Daar wordt 's middags de laatste jamsessie van het winterseizoen gehouden. Vanaf 16:00 uur is het de beurt aan jongeren, vanaf 17:00 uur mag iedereen los gaan.

Apparatuur en instrumenten zijn aanwezig, al moeten blazers wel zelf hun instrument meenemen. Maar alleen luisteren kan natuurlijk ook.

Fijn weekend!