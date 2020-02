Nooit meer die kenmerkende geur van de suikerfabriek in Hoogkerk

Uit de reepjes van de biet wordt suiker gewonnen. Pulp is het natte overblijfsel van suikerbieten. De restanten worden door een pers gehaald, gedroogd en vervolgens gebruikt als veevoer. Door het drogen blijft het product lang houdbaar.

Afbouwen

De afgelopen jaren was de geur steeds minder vaak te ruiken. Normaal gesproken droogde het bedrijf de pulp gedurende drie á vier weken. Het afgelopen jaar gebeurde dat nog maar een week.

'We bouwden het steeds verder af', zegt Bram Fetter, directeur productie bij Suiker Unie.

Het kost veel energie om de overblijfselen te drogen Bram Fetter - directeur

Niet duurzaam

Het bedrijf richt zich op het CO2-neutraal maken van het productieproces. Daar past het drogen van pulp niet meer bij, vertelt Fetter. 'We praten hier over een hele andere markt. Het kost veel energie om de overblijfselen te drogen. Veevoer wordt over de hele wereld gebruikt, dus moet het product ook nog eens lange afstanden afleggen.'

'Pulp-bedrijvigheid' in 1930 bij de inmiddels gesloten Suiker Unie-locatie aan de Van Heemskerckstraat in Stad. (Foto: Beeldbank Groningen)



De pulpdrogerij in Vierverlaten wordt op termijn ontmanteld. Daar is geen haast bij, zegt Fetter. 'We moeten even zien of we de ruimte nodig hebben of niet. Anders laten we de machine en de schoorsteen nog even staan.'

Nostalgie

De voor velen nostalgische geur hoorde meer dan honderd jaar bij Groningen. Als rond september de suikerbietencampagne begon, voerde de wind de kenmerkende lucht uit de schoorsteen in Vierverlaten mee naar de stad.

De geur hoort bij Groningen, blijkt uit een peiling van ons Lopend Vuur vorig jaar.

Van de 5120 stemmers zegt ruim 91% de geur echt Gronings te vinden. En is het een lekkere geur? 'Mwoh', zeggen ruim 2000 stemmers. Iets meer dan 1300 mensen vinden de geur 'lekker' en ruim 700 stemmers 'vies'.

