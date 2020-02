Omwonenden Paterswoldsemeer zijn tegen moerasplannen Noorderzijlvest

Die tegenstanders willen dat het meer bevaarbaar blijft en dat men er in kan blijven zwemmen. Dus zonder (oever)moerassen. De groep startte zelfs een online petitie, die intussen ruim duizend keer werd ondertekend.

Grote zorgen

'We maken ons hele grote zorgen over het meer', zegt Henk Sol, één van de initiatiefnemers van de tegenactie. 'We willen geen drie hectare waterplanten en moerasgebied en we willen geen 25 hectare moerassen in de komende jaren.'

De actie en de petitie zijn een boodschap naar het waterschap.

Sol: 'Wacht even, zeggen wij tegen Noorderzijlvest: ga nou niet meteen doordraven door het handhaven van allerlei richtlijnen, maar bekijk eerst eens wat het échte probleem is. Vraag je af wat het nut is van een meer dat zo dicht bij een stad als Groningen ligt.'

Recreatiemeer

Dat zou een recreatiemeer moeten zijn, vinden de tegenstanders van de plannen van Noorderzijlvest.

Sol: 'Als we zo doorgaan, dan zit het meer straks helemaal vol. Dan kunnen we geen zeilwedstrijden meer organiseren, dan kunnen we niet meer varen met onze motorboten en dan zijn zwemtochten uit den boze.'

Medestander Loek Marcus: 'De petitie is op dit moment 1100 keer ondertekend. Daarnaast zijn heel veel organisaties die hier rondom het meer zitten ook tegen. Zoals de zeilvereniging, de verzamelde horeca, noem maar op.'

Bijeenkomst

Noorderzijlvest houdt aanstaande maandag in De Rietschans een bijeenkomst. 'Wij zullen het waterschap daar uitleggen dat wij terug willen naar de oorspronkelijk uitgangspunten van het meer, en dat wij niet meewerken aan allerhande deeloplossingen', zegt Marcus.

'We zijn al twee jaar met het waterschap in gesprek', besluit Marcus, 'maar we hebben het gevoel dat er niet naar ons wordt geluisterd.'

