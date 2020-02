Oud-verpleegkundige mag niet meer werken in zorg na relatie met patiënte

Een 51-jarige oud-psychiatrisch verpleegkundige van de ggz-instelling Lentis in Groningen kan een nieuwe toekomst in de zorg vergeten.

Het medisch tuchtcollege heeft de man het recht ontzegd om zich opnieuw in te schrijven in het BIG-register. Deze registratie is nodig om in de zorgsector aan de slag te kunnen.

Seksuele relatie

De verpleegkundige werd in 2011 ontslagen omdat hij een seksuele relatie had met een patiënte. De man wilde na negen jaar thuiszitten weer aan de slag; het liefst in de zorg. De landelijke Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stapte naar de tuchtrechter om te voorkomen dat de oud-verpleegkundige weer in het register wordt opgenomen.

De man geeft toe dat hij een seksuele relatie had met de vrouw. Die begon eind 2009, toen hij haar begeleider was. Zij verliet op dat moment de kliniek, maar was nog wel bij Lentis in behandeling. De man had als verpleegkundige een 'afkoelingsperiode' van een jaar in acht moeten nemen. In deze periode had hij als professional afstand moeten houden.

Twee keer eerder berispt

De verpleegkundige was al twee keer eerder door de leiding van Lentis berispt, vanwege grensoverschrijdend gedrag. De seksuele relatie met de patiënte was de bekende druppel. De vrouw kreeg bovendien een kind van hem.

De twee gingen begin 2011 uit elkaar en in dat jaar werd de man ook bij zijn werkgever ontslagen. Lentis meldde het seksuele incident in 2015 bij de inspectiedienst, nadat de instelling eerst zelf onderzoek had gedaan.

Geen inzicht

Het medisch tuchtcollege verwijt de oud-verpleegkundige dat hij geen inzicht toont in eigen handelen. De man wijt dit zelf aan gebrek aan assertiviteit, zei hij eerder op zitting. Zijn grenzen zijn door de patiënte overschreden, was zijn standpunt.

De man heeft zich buitengewoon onprofessioneel opgesteld, vindt de tuchtrechter. 'Nota bene ruim negen jaar na dit gebeuren, ziet hij nog steeds niet in dat (ex-)patiënten ten opzichte van hem kwetsbaar en afhankelijk zijn.'

De tuchtrechter vindt het daarom onverantwoord dat de man terugkeert in de zorg. De enige mogelijkheid is hem per direct het recht tot inschrijving van het register te ontzeggen.