'Mijn Syrische buurvrouw dacht twintig jaar lang dat de herfst in Nederland blijkbaar zo rook'

En dat leverde de nodige reacties op, want de geur - zowel geliefd als verafschuwd - brengt bij veel Groningers herinneringen naar boven.

Christina Illes-Meinema, die in de stadswijk Kostverloren opgroeide, is één van hen. 'De geur van de suikerfabriek aan de overkant van het Hoendiep is onlosmakelijk verbonden met mijn jeugd', laat ze op Facebook weten.

'Lekker man'

Petra Steenbergen kan zich de geur ook nog als de dag van gisteren herinneren. 'Oké de geur is niet altijd je van het. Maar het was en is voor mij teken dat het najaar eraan komt', zegt ze. Erik Heidema mag gerekend worden tot iemand die de pulpgeur gaat missen: 'Lekker man, die zoete weeïge lucht, bijna net zo lekker als de shaglucht van Niemeyer'.

'Het is de geur van Grunn!', vindt Arend Lommert En dat die geur haar sporen heeft nagelaten in onze provincie, maakt hij treffend duidelijk. 'Ik had vroeger een Syrische buurvrouw die twintig jaar lang dacht dat de herfst in Nederland blijkbaar gewoon zo rook', voegt hij eraan toe.

Marjon Langes en Sho Visser zijn vrij eensgezind. 'Nee, die vieze meur ga ik niet missen', reageert laatstgenoemde. Maar wat voor meningen er ook zijn: uit nagenoeg alle reacties is op te maken dat veel mensen de geur van de suikerfabriek nog altijd onlosmakelijk verbinden met Groningen.

Afscheid?

Casper Albers spreekt zich op Twitter uit over het verdwijnen van de geur. Hij vindt dat er een kans had moeten zijn om 'afscheid te nemen'. Ondanks het gemis ziet hij er brood in voor de ondernemersgeest.

Gedicht

Stadsdichter Renée Luth moest een traantje laten toen haar ter ore kwam dat de kenmerkende geur straks definitief verleden tijd is. En zoals het een dichter betaamt, liet ze de woorden het werk doen. Ze maakte er onderstaand gedicht van:

Suikerbietenlucht

Ach suikerbieten

Ooit waren de luchten hier gevuld

Met jullie dampen

Bliezen monumentale pijpen

Wolken van zoete aarde over onze hoofden

Als we de stad binnenreden

Begroette jullie fabriek ons in de verte

De skyline draaide om de suikerbiet

Als de aardse suikerlucht door de straten

zweefde

Wisten we dat de herfst ons kwam vergezellen

Keerde elke Groninger een beetje melancholiek naar binnen

Toen werd de stad al verlaten

Door jullie zoete modderige ronde lijfjes

Werden de pijpen geamputeerd

En bleef een fabriek verlangend naar haar

bietenkinderen achter

Met een skyline vervuld van fantoompijn

Maar de geur was er nog bij vlagen

Want jullie bleken alleen maar verhuisd

Naar de buren

Dus we wisten dat het goed met onze suikerbieten ging

Dat er ergens anders een fabriek nog gelukkig met jullie was

Dat de herfst nog kwam en ging

Maar nu zal de aardse suikerlucht hier nooit meer verdwalen

De damp dwaalt nooit meer door onze straten en hoofden

Onze melancholie heeft geen geur meer

Onze wolken zoeken geurloos

Naar seizoenen

Lees ook:

- Nooit meer die kenmerkende geur van de suikerfabriek in Hoogkerk