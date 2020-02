Geld nodig voor restauratie molen Adorp

De molenstichting Winsum zoekt geld voor de restauratie van de Rijksmonumentale korenmolen Aeolus in Adorp. De molen verkeert in slechte staat.

Vorig jaar lukte het de molenstichting de vervallen molen in bezit te krijgen. De vorige eigenaar was meerdere keren tevergeefs gevraagd om de molen te restaureren. Daarom moet er nu veel aan de molen gebeuren.

Bijdragen gevraagd

De totale restauratie is begroot op 615.000 euro. Molenstichting Winsum vraagt de gemeente Het Hogeland om een bijdrage van 87.000 euro. De provincie wordt gevraagd om een bijdrage van 385.000. De rest moet bijeen worden gebracht door fondsen.

De molen moet op bijna alle onderdelen hersteld worden. Het bouwwerk staat scheef en de kap moet volledig gerestaureerd worden. De molen heeft al bijna twintig jaar niet meer gedraaid en zit helemaal vast.

Urgent

Er is haast bij de restauratie. 'Steeds meer onderdelen laten los. De storm en harde wind van de afgelopen weken hebben ervoor gezorgd dat er aan de zuidzijde weer een onderdeel is afgebroken. Dat is bij de buren terechtgekomen en die hebben nu schade. Dat geeft de urgentie van restaureren wel aan', zegt Peter Pauw, voorzitter van de molenstichting Winsum. Uit veiligheidsoverwegingen zijn in 2014 de hekken en kleppen van de roeden gehaald.

De molen mist al wat onderdelen.



Zorgplicht

Omdat de gemeente Het Hogeland een zorgplicht heeft voor Rijksmonumenten, is het college bereid het gevraagde geld beschikbaar te stellen. Ook ziet ze de urgentie van de restauratie. Alleen de gemeenteraad moet nog groen licht geven. Die neemt volgende week woensdag een besluit.

Aan de slag

'Als we de toezegging van het gemeentebestuur hebben, kunnen we daarmee naar de provincie', zegt Pauw. In het najaar hoopt de molenstichting van start te kunnen met de restauratie. Over twee jaar zou de Aeolus weer in ere hersteld moeten zijn.

Lees ook:

- Molen in Adorp verkocht: 'Rampzalig, blij dat we nu wat kunnen doen'