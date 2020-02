Google Groningen heeft tekort aan Nederlandse werknemers

In de Eemshaven werkt Google druk aan een nieuwe uitbreiding en wordt er extra personeel gezocht. Van over de hele wereld willen mensen bij Google werken, maar Nederlanders staan niet altijd te springen. Ze vinden Groningen vaak te ver weg.

Eén van de redenen van Google om zich in de Eemshaven te vestigen is dat er voldoende interessant gekwalificeerd personeel in Nederland woont, liet Joe Cava, vice-voorzitter van Google Global Data Centers, medio vorig jaar weten. Maar het binnenhalen van deze mensen als ze niet in de regio Groningen of directe omgeving wonen, blijkt ingewikkeld.

Veel talen en landen

Dieter Kern is de datacenter-manager van het bedrijf en weet van de hoed en de rand. Inmiddels werkt Kern alweer elf jaar in de Eemshaven. Vanuit Duitsland is hij in Spijk neergestreken en maakt hij deel uit van de internationale gemeenschap van 'Googlers'. Naast Duits worden er nog twintig talen gesproken door de personeelsleden, afkomstig uit 25 verschillende landen.

Het uitgangspunt is een goede balans in de verhouding tussen Nederlanders en internationale medewerkers op alle soorten banen die er zijn. Van over de hele wereld willen mensen 'Googler' worden. 'We kunnen alle banen die we hebben gemakkelijk invullen met internationale kandidaten, maar dat willen we niet', zegt Kern. Het uitgangspunt is een fiftyfifty-verhouding.

Googledatacenter-manager Dieter Kern (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)



Divers en representatief

De balans tussen starters en personeel met meer ervaring, maar ook technici en ingenieurs, en de mix tussen internationale werknemers en Nederlanders is voor Google belangrijk. 'We streven naar een divers personeelsbestand, dat representatief is voor de gebruikers van onze diensten. Om een gezonde mix te hebben van de diverse culturen, hebben we ook voldoende Nederlanders nodig.'

Werkzaam bij Google Eemshaven Wie: Sara Przulj

Uit: Servië

Opleiding: bachelor en master

Functie: onderhoud aan systemen en process-control 'Ik wilde graag bij Google werken', vertelt Przulj. 'De locatie maakte me niet zo veel uit en na een stage van drie maanden ben ik gebleven. Nederland heeft een Europese cultuur, dus de verandering was niet zo groot. Ik doe onderhoud aan de systemen en hou vanuit een controlekamer processen in de gaten.' 'De variatie in het werk bevalt me goed. Ik kan me in meerdere richtingen ontwikkelen. Dat vind ik heel uitdagend. Ik kan hier ook werken met mensen uit verschillende landen en me bezig houden met de modernste technieken.'



Einde van de wereld

Die balans is lastig en de oorzaak is Groningen. De taal is het probleem niet, de baan ook niet, maar de negatieve beeldvorming van Groningen wel. Zelfs het sterke Google-merk is hiervoor niet overtuigend genoeg.

'We hebben het maar over twee uur van Amsterdam naar de Eemshaven, maar sommige mensen vinden dit veel te ver weg. Het voelt blijkbaar als het einde van de wereld.'

'We voelen ons wel uitgedaagd om hier verandering in te brengen', verklaart Kern. 'De perceptie dat het in het Noorden heel anders is dan in het midden van Nederland, hopen we echt te veranderen. Als we medewerkers hier eerst maar hebben. Dan komen ze erachter dat het hier prachtig is om te wonen en te werken.'

Werkzaam bij Google Eemshaven Wie: Peter Zijl

Uit: Vriescheloo

Opleiding: LTS elektro en mbo plc-techniek

Functie: Data center operator 'Ik werk inmiddels vier jaar bij Google', vertelt Zijl. 'Toen er informatieavonden waren voor de werving van personeel had ik nooit verwacht dat ze mij eruit zouden pikken, omdat ik dacht dat ik onvoldoende opgeleid was. Ik heb LTS elektro als basis en later mbo erbij gedaan.' 'Ik houd de koeling van van de vele duizenden computers in de gaten. Ik deel informatie met collega's over de hele wereld. Alle systemen zijn specifiek voor Google en daar moeten we voor getraind blijven. De combinatie om met veel collega's van andere datacenters te werken en tegelijkertijd leidend te zijn in nieuwe technieken, is geweldig.'

Misvatting

Daar komt nog bij dat Google zelf te kampen heeft met verkeerde beeldvorming. Het imago is dat bij Google alleen universitair personeel werkt. Dat blijkt een misvatting.

En het zijn ook niet allemaal IT'ers, maar bijvoorbeeld ook netwerkdeskundigen en beveiligingsspecialisten. Verder is er een afdeling die verantwoordelijk is voor alle elektriciteit en het beheer van warmte en koeling voor zijn rekening neemt.

Mbo'ers lukt wel

Door de genoemde factoren is het lastig om de balans in het personeelsbestand te handhaven. Volgens Kern lukt het over het algemeen nog wel om mbo'ers te werven. 'Maar iemand vinden die al twintig jaar met hoogvoltage-elektriciteit werkt en vanuit Zuid-Nederland hier naartoe wil verhuizen, is echt lastig.'

Werkzaam bij Google Eemshaven Wie: Andreas van der Linden

Uit: Noord-Brabant, Alkmaar en nu Heiligerlee

Opleiding: VBO elektrotechniek en mbo-medewerker ICT

Functie: Hardware operations 'Een paar jaar geleden had ik bij mijn toenmalige werkgever het plafond bereikt. Ik kwam via detachering bij KPN in Groningen terecht. Ik wilde toen al graag naar Google. Ik had het geluk dat ik benaderd werd, waarschijnlijk vanwege mijn specifieke praktische kennis. Sinds medio 2018 werk ik in de Eemshaven.' 'Bij mijn vorige werkgever hadden ze het altijd over een familie, maar hier ervaar ik dat pas echt. En ik dacht dat ik de Randstad zou missen, maar het tegendeel is waar. Ik kan in Heiligerlee weer gewoon met de buren praten. Ik had een beeld van aardbevingen en dat Groningen ver weg is, maar daar kom ik compleet op terug. Ik heb zelfs een cursus Gronings voor beginners gedaan.'

Balans vasthouden

Kern geeft aan dat het voor een buitenlander ideaal is om zich in Nederland te vestigen. De taal is geen probleem en het is een land dat je verwelkomt. 'Daarom is de verleiding groot om voor de gemakkelijkste weg te kiezen en buitenlanders aan te nemen. Dat doen we niet. We blijven vasthouden aan de balans van de Google-familie die we willen.'

Wat volgens Kern gaat helpen, is dat de Eemshaven zich positief ontwikkelt. 'Er komen grotere bedrijven en de inzet van Groningen Seaports helpt mee. Dat begint zich langzaam uit te betalen. In totaal werken na de uitbreiding, die ergens in 2021 klaar moet zijn, 350 mensen op de locatie.

