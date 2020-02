Onrust bij NCG: 'Niet acceptabel als gedupeerden hier last van hebben'

Het Groninger Gasberaad (GB) en de Groninger Bodem Beweging (GBB) maken zich zorgen over de interne problemen bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De onrust is volgens de belangengroepen een bedreiging voor de versterkingsoperatie.

Uit onderzoek van RTV Noord blijkt dat de NCG te maken heeft met een leegloop van personeel, te hoge werkdruk en een reorganisatie. Tegelijkertijd is de NCG er verantwoordelijk voor om duizenden woningen aardbevingsbestendig te maken. Al die factoren zorgen voor een jarenlange en voortdurende onrust binnen de organisatie.

De directie van de NCG herkent zich niet in het beeld, maar geeft wel aan dat de afgelopen jaren 'hectisch en ingrijpend' waren.

Risico voor gedupeerden

Susan Top van het Groninger Gasberaad herkent de signalen over de onrust bij de NCG wel. 'We maken ons zorgen over het hoge verloop en het wegvallen van het collectieve geheugen.'

Top doelt op het vertrek van zeker 123 medewerkers tussen 2015 en 2019. Daardoor is veel kennis over het aardbevingsdossier verloren gegaan. 'Dat is een risico voor de gedupeerden', denkt Top.

Ook de Groninger Bodem Beweging vindt de berichtgeving over de onrust bij de NCG 'zeer verontrustend'. Woordvoerder Derwin Schorren maakt zich zorgen over de voortgang van de versterkingsoperatie. 'En dan hebben we het nog niet eens over de versnelling daarvan.'

Een schip op een ruige zee

Toch snappen zowel Top als Schorren dat de NCG moeite heeft om de boel goed op de rit te krijgen. 'Dat er geïmproviseerd moet worden in deze jonge organisatie is tot op zekere hoogte onvermijdelijk. De NCG begeeft zich ook nog in een dynamische omgeving', zegt Top.

Schorren trekt de vergelijking met een schip dat moet laveren op een ruige zee. 'Veroorzaakt door interne koerswijzigingen en een nieuwe bemanning', zegt Schorren, die daarmee doelt op de oud-CVW-medewerkers die sinds begin dit jaar bij de NCG zijn ondergebracht, nadat die organisatie is opgeheven. Schorren: 'Op zo'n schip zal iedere kapitein het moeilijk hebben om niet tegen de klippen op te lopen.'

Stabiel

Volgens Schorren moet het nu eerst prioriteit hebben om de cultuurverschillen tussen de huidige NCG-medewerkers en de oud-CVW'ers te beslechten. 'De bewoner moet centraal staan, niet het geld.'

Zowel de GB als de GBB hopen dat de NCG snel weer stabiel wordt. 'We gaan ervan uit dat gedupeerden niet worden belast met de interne strubbelingen bij de NCG. Dat zou niet acceptabel zijn', zegt Top.

Debat

Ondertussen heeft SP-Kamerlid Sandra Beckerman een Kamerdebat aangevraagd met de minister over de problemen bij de NCG. Of dit debat er gaat komen, is nog onduidelijk.

