Hans Hateboer voor het eerst trefzeker in Champions League (update)

Dat Hans Hateboer goed in zijn vel zit bij Atalanta Bergamo heeft hij onderstreept met een nieuwe mijlpaal. De Beertster kwam voor het eerst in de Champions League tot scoren en deed dat meteen tweemaal in de 4-1 zege op Valencia.

Na dik een kwartier zette Hateboer zijn Italiaanse broodheer op voorsprong in de heenwedstrijd tegen Valencia. De eerste wedstrijd van de achtste finales in het miljoenenbal wordt in San Siro in Milaan gespeeld, omdat het onderkomen van Atalanta momenteel wordt verbouwd.

Hateboer reageerde attent op een voorzet van Alejandro Gomez, die vanaf links scherp voorzette. Hij kwam goed voor zijn tegenstander en zag zijn inzet via het been van Valencia-doelman Domenech in het doel belanden.

Later op de avond was Hateboer ook goed voor zijn tweede en Atalanta's vierde doelpunt, na een mooie rush over de rechterflank. De VAR moest nog even worden geraadpleegd omdat er sprake was van vermeend buitenspel, maar de Engelse scheidsrechter Oliver keurde de goal goed.

In de groepsfase van de Champions League wist de 26-jarige vleugelverdediger tegen Shakhtar Donetsk (1-2) al een assist te produceren, maar na vanavond heeft hij dus ook zijn eerste doelpunten te pakken.

Op 10 maart verdedigen Hateboer en Atalanta Bergamo de 4-1 voorsprong. Dan gaan de Italianen voor de return in de achtste finale naar Valencia.

