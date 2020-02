Oud-spelers FC Groningen nemen het op voor Ron Jans

'Voor mij is het simpelweg onmogelijk om te geloven dat Ron Jans racistisch zou zijn. Dat is hij niet!'

Evgeniy Levchenko, oud-speler van FC Groningen en voorzitter van spelersvakbond VVCS, heeft het in een statement op Twitter opgenomen voor zijn voormalige trainer Ron Jans.

Steun van andere spelers

Zijn verklaring kan rekenen op steun van andere oud-FC-spelers. Erik Nevland en Ruben Jenssen bijvoorbeeld sluiten zich bij hem aan. Rasmus Lindgren zegt: 'Spot on Lev. Helemaal mee eens!'



'N-woord'

Jans stapte begin deze week op als coach van de Amerikaanse voetbalclub FC Cincinnati. Hij was in opspraak geraakt, omdat hij het 'N-woord' in de mond zou hebben genomen. Dat is een racistische term voor iemand met een donkere huidskleur.

Geen racist

Levchenko verklaart dat hij vier jaar met Jans heeft mogen werken bij FC Groningen. 'Ik maakte daar deel uit van een groep spelers met verschillende nationaliteiten, afkomstig uit verschillende culturen. Ron bleek enorm geïnteresseerd in verschillende culturen en was zeer betrokken bij alle spelers. Voor mij is het dus simpelweg onmogelijk om te geloven dat Ron Jans racistisch zou zijn. Dat is hij niet!'

In zijn toespraken gebruikt Jans altijd verwijzingen naar de geschiedenis. Hij is breed georiënteerd Evgeniy Levchenko-oud-speler FC Groningen

Onhandig

Volgens Levchenko heeft Jans wel een paar 'onhandige uitspraken' gedaan. Hij zou een liedje hebben meegezongen waar het N-woord in voor kwam en hij zou in een toespraak hebben verwezen naar het slavernijverleden. 'Dat is not done in Amerika', zegt Levchenko. 'In zijn toespraken gebruikt Jans altijd verwijzingen naar de geschiedenis. Hij is breed georiënteerd. Dat is daar waarschijnlijk in het verkeerde keelgat geschoten.'

Levchenko zegt dat de kansen op een carrière in Amerika verkeken zijn voor Jans. 'Maar in Nederland heeft hij zo'n goede naam opgebouwd. De mensen kennen hem en weten dat hij niet racistisch is. Hij kan hier zo weer aan de slag.'

Keihard laten vallen

Levchenko is tot slot 'geschokt' door het statement van onze Amerikaanse collega's van de MLS Players Association, 'dat hem ongelooflijk beschadigt'. 'Dat de club hem in deze situatie keihard laat vallen, zegt helaas veel over de daar verantwoordelijke mensen', aldus Levchenko.

Voorbeeld

Ook de zoon van Ron Jans staat vierkant achter zijn vader: 'Mijn voorbeeld. Van hem heb ik geleerd om iedereen te respecteren en gelijk te behandelen!', laat hij weten via Facebook.