Deze dag: boerenprotest in Vlagtwedde

Honderden trekkers rijden in colonne op de wegen rond Vlagtwedde. We gaan terug naar deze dag in de geschiedenis, 22 februari 1980, de dag dat Oost-Groninger boeren demonstreren voor een hogere prijs voor hun producten.

Op de barricades! Deze boodschap verkondigt de Agrarische Bedrijfsorganisatie (ABO) aan de boeren in Oost-Groningen. De reden is het nieuwe Europese beleid. Vanuit Brussel is besloten om de prijzen voor boerenproducten te verhogen met 2,4 procent.

Veel te weinig, zo vinden de boeren. Volgens ABO-voorzitter Klaas Olieman uit Zevenhuizen verdient tweederde van de Nederlandse boeren minder dan het minimumloon, terwijl 'er vaak langer gewerkt moet worden'.

De ABO berekent dat met de stijgende kosten de boeren er op jaarbasis tienduizend gulden op achteruit gaan. Akkerbouwers kregen in het jaar voor het protest 14,9 procent extra kosten op hun bordje, veehouders zelfs 16,9 procent.

Honderden trekkers rijden halverwege de ochtend in colonne naar het voormalige tentoonstellingsterrein om daar hun eisen kracht bij te zetten. Een prijsverhoging van 7,9 procent voor de producten die de boeren voortbrengen, niks meer of minder.

Toenmalig minister Braks van Landbouw en Visserij neemt de wensen van de boeren mee naar de Europese tekentafel in Brussel. De 2,4 procent verhoging gaat van tafel, maar de 7,9 procent is te hoog gegrepen. De gulden middenweg wordt gevonden in 5 procent met her en der extra toeslagen en heffingen ten gunste van de boeren.

Dat daarmee de problemen van de boeren niet zijn opgelost, blijkt in de jaren die volgen. Ze komen regelmatig in opstand vanwege beleid dat hun bedrijfsvoering onder druk zet. Met de boerenprotesten van de afgelopen maanden tegen het stikstofbeleid van het kabinet als recente episode. Maar dat was vast niet het laatste hoofdstuk.