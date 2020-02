Vader Hans Hateboer: 'Het was één gekkenboel in dat stadion'

'We hebben het bescheiden gevierd. Met een biertje en een wijntje bij Hans thuis.' Vader André Hateboer zag woensdag zijn zoon Hans twee keer scoren in de Champions League.

Hateboer senior was afgereisd naar Milaan, waar Hans met zijn club Atalanta Bergamo tegen Valencia speelde in stadion San Siro. Mede dankzij de 26-jarige verdediger won Bergamo met 4-1 van Valencia.

Eén lange file

'Het was één gekkenboel in dat stadion', vertelt vader Hateboer. 'Zo'n veertigduizend mensen waren van Bergamo naar Milaan gekomen. Het was één lange file naar San Siro en ook rond het stadion stonden alleen maar Bergamasco's. Wat die club nu meemaakt... Het was één en al emotie in dat stadion.'

Gewoon weer trainen

'Hans was super, super, super blij', gaat André Hateboer verder. 'Als je haast nooit scoort en je scoort dan twee keer in de Champions League, dan doe je het wel goed.' Toch was het feestje na de wedstrijd bescheiden. 'Hans moet weer gewoon trainen vandaag.'



Als Atalanta de kwartfinale haalt, moet de club deze knappe Nederlandse jongen bedanken La Gazzetta Dello Sport

Oranje?

Of trainer Ronald Koeman van het Nederlands elftal zich al heeft gemeld bij Hans? Dat weet vader Hateboer niet. 'Maar wat niet is, kan nog komen', lacht hij. 'Hans zegt altijd: ik kan mezelf niet opstellen. Maar als je zo nadrukkelijk op de deur klopt, kun je er niet omheen denk ik zo.'

Italiaanse kranten lyrisch over Hateboer

Italiaanse sportkranten schrijven donderdag vol lof over Hans 'De vliegende Hollander' Hateboer. Italiaanse sportkranten schrijven donderdag vol lof over Hans 'De vliegende Hollander' Hateboer. 'Hij had nog niet gescoord dit seizoen. Door twee doelpunten in één klap te maken, wachtte hij waarschijnlijk op de wedstrijd die bestemd was om de geschiedenisboeken in te gaan', schrijft La Gazzetta Dello Sport. 'Atalanta is nog nooit zo ver gekomen. Als Hateboer nog een keer kan uithalen en de kwartfinale van de Champions League bereikt, zal de club deze knappe Nederlandse jongen moeten bedanken.' 'Zoals Van Basten en Seedorf' Corriere dello Sport schrijft over een 'ontketende' Hateboer. De sportkrant vergelijkt de wedstrijd tegen Valencia met een film. 'Bijna vijftigduizend fans van Atalanta hebben die film in San Siro meegemaakt, met Hateboer als absolute hoofdrolspeler. Hij scoorde zijn eerste doelpunten van het seizoen op het belangrijkste Europese niveau, zoals alleen Van Basten en Seedorf in Italië dat konden.' Matthias mulder @MulderMatthias Van jongen uit Beerta naar man in San Siro! @Hans33Hateboer #ForzaAtalanta #forzahansi 10:14 - 20 feb. 2020 Andere Tweets van Matthias mulder bekijken

