Bezuinigingen Midden-Groningen: 'We komen bij dingen die diep ingrijpen in de samenleving'

De gemeente heeft sinds de fusie van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde moeite om de financiën op orde te krijgen.

Vier bezuinigingsrondes

Dat probleem wordt volgens wethouder Drenth vooral veroorzaakt door externe factoren. De gemeente krijgt onvoldoende geld van het Rijk om wettelijke taken in de jeugdzorg en de Wmo te betalen. Sinds begin 2018 heeft Midden-Groningen vier keer miljoenen euro's bezuinigd en het einde is nog niet in zicht.

Echt onwenselijk

De financiële positie van de gemeente blijft kwetsbaar en daarom verwacht Drenth in het voorjaar opnieuw te moeten bezuinigen. Maar dat wordt steeds moeilijker: 'Je komt op een punt dat je moet kijken of een bezuiniging nog wel haalbaar is.'

De burgemeester en wethouders hebben een lijst met bezuinigingen achter de hand die ze in eerdere bezuinigingsrondes wisten te voorkomen. Maar naarmate de kosten toenemen, wordt het moeilijker om geld te vinden en moet de gemeente die lijst er weer bij pakken. 'Dat zijn dingen die echt onwenselijk zijn', vindt Drenth. 'Die maatregelen kunnen heel diep ingrijpen in de samenleving'.

Op die lijst staat bijvoorbeeld het stopzetten van de subsidie voor de voedsel- en kledingbank, stoppen met de bestrijding van de eikenprocessierups, een verhoging van de afvalstoffenheffing, het verhogen van de onroerendezaakbelasting en besparen op de bijzondere bijstand.

Daarnaast kan de gemeente haar aandelen in Enexis verkopen. Dat levert eenmalig één miljoen euro op, maar daarna mist de gemeente jaarlijks ongeveer een ton aan inkomsten van die aandelen.

Net niet kopje onder

Ondanks de financiële problemen lukt het Midden-Groningen nog steeds wel om onder de streep financieel gezond te zijn. 'Maar het blijft kwetsbaar', zegt Drenth. 'Er zit geen spek meer op de botten. We gaan steeds net niet kopje onder, maar we moeten allerlei maatregelen zien rond te breien, waardoor we weer in de bezuinigingsdiscussie komen.'

Erik Drenth vestigt zijn hoop dan ook op extra geld uit Den Haag. 'Onze totale begroting is 200 miljoen euro, waar het Rijk 160 miljoen euro aan bijdraagt. Het is dus hopen dat we in het voorjaar wat meer geld krijgen, maar tot nu toe valt het altijd tegen.'

