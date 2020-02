Herdershond blijkt ideale hulp bij vangen weggelopen soortgenoot in Hoogkerk

Geen alledaags tafereel donderdag langs het Hoendiep tussen Groningen en Hoogkerk. In de berm staan allerlei auto's en een dierenambulance. En in het naastgelegen weiland lopen zes mensen richting een hondje dat even verderop trillend wacht op wat komen gaat.

Een jonge vrouw zit op de hurken met haar rug naar de schuwe viervoeter gekeerd, in de hoop het dier niet af te schrikken. Drie anderen houden in hun handen jachtlijnen vast, oftewel speciale hondenriemen. Radio Noord-verslaggever Derk Bosscher rijdt er toevallig langs en wil er meer van weten.

Hondenopsporingsteam

'We proberen de hond te lokken', antwoordt een vrouw op het fietspad langs de weg, terwijl ze druk gebaart naar de mensen in het veld.

Medewerkers van de Dierenambulance Groningen hebben de hulp van Ploon van der Maat en haar Team Honden Opsporing Nederland (THON) ingeroepen om het hondje te vangen.

Wegloper

Het herdersachtige hondje blijkt Fili te heten en komt oorspronkelijk uit Roemenië. Hij is weggelopen van zijn logeeradres. 'Zijn baasje is nu onderweg naar Parijs', weet Van der Maat.

'Wacht even, ik moet heel even die kant op rennen', onderbreekt ze onze verslaggever. 'Het is spannend, ja. Want het hondje kan zomaar de weg op gaan en dat willen we niet.' Op de drukke 60-kilometerweg raast een vrachtwagen voorbij.

Herdershond

Een paar minuten later komt een man aan lopen met zijn herdershond. Hij biedt aan te helpen door zijn viervoeter op het Roemeense hondje af te sturen.

Voor het hondenopsporingsteam een aanpak die helemaal nieuw is. Na enige discussie besluiten ze het er op te wagen. Ze zijn intussen al meer dan een uur bezig om het hondje te vangen en dat heeft nog niet tot succes geleid.

De herdershond, luisterend naar de naam Diesel Santa, springt de sloot in en jaagt Fili min of meer op. Als die in de buurt komt van de vrouw die op haar hurken zit, slaat ze toe en grijpt ze het dier bij zijn tuigje.

Dubbel aangelijnd

'We zijn zo blij dat het is gelukt. Het hondje was zo bang', zegt Van der Maat. Haar team neemt geen enkel risico, de wegloper wordt dubbel aangelijnd.

'En nu tijd voor een lekker bakje koffie.'

Hondje Fili is nu dubbel aangelijnd (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)