Aantal Halt-verwijzingen in Groningen neemt licht toe

Het aantal jongeren dat is doorverwezen naar bureau Halt is voor het eerst in jaren weer gestegen. In Groningen nam het aantal verwijzingen wel minder sterk toe dan elders in het land.

Dat zegt een woordvoerder van het pedagogisch bureau naar aanleiding van het jaarverslag over 2019.

In de provincie Groningen zijn vorig jaar 445 jongeren van 12 tot 18 jaar aangemeld bij Halt, tegenover 434 in 2018, een stijging van 4,8 procent.

Elders stijging groter

In andere noordelijke provincies was de toename groter, aldus Halt. In Drenthe nam het aantal doorverwijzingen met 12,6 procent toe: van 326 in 2018 naar 367 in 2019. In Friesland werden vorig jaar 469 jongeren naar Halt gestuurd, tegen 426 in 2018 - een toename van 10,1 procent.

Landelijk steeg het aantal Halt-verwijzingen met 11,6 procent. Vorig jaar moesten in totaal 16.088 jongeren een speciaal programma volgen na een misstap met bijvoorbeeld alcohol, drugs of vuurwerk, sexting, mishandeling of diefstal. In 2018 betrof dit nog 14.419 jongeren.

Reden van de toename

De stijging komt volgens bureau Halt onder meer doordat het Openbaar Ministerie steeds vaker kiest voor een doorverwijzing naar het pedagogisch bureau, in plaats van jongeren strafrechtelijk te vervolgen.

Dat gebeurt vooral bij first offenders, jongens en meisjes die voor het eerst de fout in gaan.

Ook bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) van gemeenten verwijzen vaker door naar Halt. Leerplichtambtenaren kunnen jongeren eveneens naar Halt sturen.

Wat doet bureau Halt? Bij bureau Halt krijgen de jongeren een op hen toegesneden programma om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Zo moeten ze excuses aanbieden aan een eventueel slachtoffer en waar nodig schade vergoeden. Als ze dat traject goed doorlopen, krijgen ze geen strafblad. Halt geeft daarnaast jaarlijks 11.500 voorlichtingsbijeenkomsten op scholen over onder meer groepsdruk, onlineveiligheid en jeugdcriminaliteit.

