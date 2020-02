GIJS opnieuw boos op ijshockeybond om speelschema play-offs

IJshockeyclub GIJS uit Groningen voelt zich opnieuw niet serieus genomen door de Nederlandse ijshockeybond (NIJB). Reden is dat de club komend weekend twee keer in 24 uur naar Dordrecht moet.

Afgelopen weekend won GIJS het eerste duel in de kwartfinales van de playoffs van de Eerste Divisie met 4-3 van Dordrecht Lions. Die wedstrijd had eigenlijk in Zuid-Holland moeten worden gespeeld, maar omdat op de baan in Dordrecht de ISU World Cup shorttrack werd gehouden, werd het duel in Groningen afgewerkt.

Twee keer in één weekend

Komende zaterdag staan beide ploegen alsnog in Dordrecht op het ijs. Maar als GIJS dan verliest, wordt zondag een beslissingsduel gespeeld. Ook dan in Dordrecht, omdat die ploeg boven GIJS eindigde in de competitie.

GIJS-voorzitter Jacob van Gelder: 'Hoe het met mijn bloeddruk is? Toevallig is die gisteren net getest bij de huisarts en het was goed voor mijn leeftijd. Maar zo langzamerhand is het wel een beladen wedstrijd aan het worden. We zijn er niet blij mee dat we tweemaal in zo'n korte tijd naar Dordrecht moeten.'

Doorheen geramd

'Normaal speel je tijdens zo'n best-of-three serie in één weekend uit en thuis. Mocht er dan een derde wedstrijd moeten worden gespeeld, is die de week erop. Dat is wel te doen voor spelers en publiek en voor de kwaliteit van het ijshockey. Nu lijkt het erop dat het er even doorheen wordt geramd. Terwijl we daar het hele jaar voor aan het trainen zijn', foetert Van Gelder.

Volgens de GIJS-voorzitter ligt het niet aan Dordrecht. De Zuid-Hollanders zouden een eventuele beslissingwedstrijd best volgende week willen spelen, in plaats van komende zondag.

Tweede aanvaring in korte tijd

'Maar de bond zegt dat we te weinig ijs vrij hebben in Nederland om tot eind maart alle wedstrijden te plannen die gespeeld moeten worden', zegt Van Gelder op Radio Noord.

De GIJS-voorzitter was anderhalve week geleden ook al furieus op NIJB-directeur Theo van Gerwen, nadat die er bij tegenstander Geleen op aandrong om niet naar Groningen af te reizen wegens de storm die toen over Nederland trok. Het schrappen van die thuiswedstrijd leverde GIJS een strop op van 4.500 euro.

Gewoon winnen

Voor Van Gelder en GIJS zit er komende zaterdag maar één ding op om het doemscenario te voorkomen. 'We moeten gewoon winnen en dan is het klaar. Normaal gesproken moeten we ook winnen, maar ja, wat is normaal in ijshockey?'

'Gelukkig leeft ijshockey in Groningen. Zaterdag komen er ruim 125 mensen mee per bus en auto. Dan zitten we met meer Groningers in Dordrecht dan Dordtenaren zelf.'

Lees ook:

- Voorzitter GIJS furieus op directeur ijshockeybond: 'Het is een oplichter'

- Play-off duel GIJS tegen Geleen afgelast vanwege storm

- GIJS hoopt op nieuwe ijshockeyhal: 'En dat is heel realistisch'