'Niet inenten is niet van deze tijd'

Kinderopvangcentra mogen in de toekomst niet-gevaccineerde kinderen weigeren. Artsen houden hun hart vast. Zij vrezen infectiehaarden, omdat deze kinderen samenkomen in de kinderopvangcentra die niet weigeren. Hoe kijken jullie naar dit vraagstuk, Beter Weters?

Clickbait

'In zijn boek Tien argumenten om je sociale media-accounts nu meteen te verwijderenvermeldt Silicon Valley-pionier Jaron Lanier expliciet de anti-vaxxers als voorbeeld van wat er mis is met sociale media. Je kunt eindeloos bevestigd worden in je bijgeloof over van alles en nog wat.'

Eerst een nieuwe wet

'Omdat je er veel clickbait (bezoek aan webpagina's door sensatie) mee binnenhaalt, waar geld mee wordt verdiend, doen complottheorieën het heel goed op sociale media. En zo raken juist mensen die vaak op zoek zijn naar informatie het spoor bijster. Naast religieuze fundamentalisten zijn het daarom tegenwoordig ook bepaalde groepen hoger opgeleiden die tegen vaccinatie zijn. Wat doe je daar tegen? Als het echt nodig is een vaccinatieplicht. Maar daarvóór eerst maar even die nieuwe wet toepassen.'



'Is vaccineren tegen besmettelijke ziekten goed? Jazeker! De geschiedenis heeft dit overduidelijk bewezen. De kindersterfte is er sterk door verminderd. Toch zijn er mensen die tegen vaccinatie zijn. Soms vanuit levenbeschouwelijke principes, soms vanuit medische gronden. De Tweede Kamer heeft nu besloten dat kinderdagverblijven niet-gevaccineerde kinderen mogen weigeren.'

'Gezondheid boven alles'

'Sommige van deze instellingen zullen straks waarschijnlijk dan ook niet-gevaccineerde kinderen gaan weigeren. Waar komen deze kinderen terecht? Bij elkaar? Met grotere kansen op besmettingen? Zo lijkt het wel. De Tweede Kamer zelf is er ook niet gerust op. Zij wil het nieuwe beleid na twee jaar evalueren. Gelukkig maar. Gezondheid gaat in dit geval boven alles.'



Gevoelige snaar

'Het leidt gegarandeerd tot verhitte en emotionele discussies als je op internet in een forum voor ouders begint over vaccineren. Al jaren worden er door voor- en tegenstanders bekgevechten gehouden over wie het gelijk aan de kant heeft. Kortom: het raakt een gevoelige snaar.'

Open en eerlijke voorlichting

'En dan is het goed als de politiek haar positie gebruikt om in het belang van de kinderen tot een goede oplossing te komen. Is dat gelukt? Ik vraag het me af. Helpt een stoere 'weigerwet' de kinderen van ouders die hen niet laten inenten? Volgens mij is het vooral van belang dat er veel meer open en eerlijke voorlichting wordt gegeven. Niet het beschuldigende vingertje, maar argumenten.'



'Een zegen'

'Het is een zegen. In vroegere jaren konden we geen vuist maken tegen bepaalde ziekten. De wetenschap heeft in de loop der jaren ervoor gezorgd dat mazelen en andere ziekten te voorkomen waren door kinderen in te enten. Anno 2020 zijn er ouders die om een of andere donkerheden of religie tegen het inenten van kinderen zijn.'

'Niet van deze tijd'

'Dit kan en mag toch niet waar zijn dat men kinderen bewust risico laat lopen op een bepaalde ziekte. Deze kinderen komen in aanraking met andere kinderen en kunnen deze ziekte dus gemakkelijk verspreiden. Niet inenten is niet van deze tijd. En de angst van artsen is ongegrond. Je kunt altijd wel een reden bedenken dat de verplichting niet zou moeten die verplichting. Mooi dat kinderdagverblijven nu het recht op weigering hebben.'



Geen goede keuze

'De keuze om kinderopvanginstellingen zelf te laten beslissen is geen goede. In Nederland heb je het recht om vaccinatie te weigeren. In het verleden gebeurde dat in een klein deel van Nederland door mensen die vanwege hun geloofsovertuiging hier niet aan mee wilden doen. De laatste jaren is het aantal behoorlijk toegenomen vanwege veronderstelde risico's en bezwaren die eraan zouden kleven.'

Keuze bij de ouders

'Door staatssecretaris Blokhuis is ingezet op het geven van goede voorlichting. Het aantal mensen dat niet laat vaccineren neemt alweer enigszins af. Door de keuze nu te laten bij opvanginstellingen zorgen we ervoor dat niet-gevaccineerde kinderen bij elkaar komen te zitten, wat een risico van een grotere uitbraak laat toenemen. Men had het beter wat meer tijd kunnen geven. Maar, de keuze blijft wat mij betreft bij de ouders, hoewel ik het zeer aan zou raden om het wel te doen.'



Lees ook:

- 'Niet ingeënte kinderen in opvang weigeren gaat niet ver genoeg'

- Een blender als je niet vaccineert? 'Dat kan gewoon niet!'