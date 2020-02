Boeren met handen in het haar door muizenplaag: 'Bijna alles is kaalgevreten'

Groningse boeren hebben te maken met een ware muizenplaag. Tientallen boeren in het noorden van onze provincie hebben zich al bij LTO Noord gemeld. 'De overlast van muizen neemt toe, vooral in de kop van Groningen.'

Dat laat LTO Noord-bestuurder Brenda Timmerman-Pals weten. Het muizenprobleem bestond volgens haar vorig jaar ook al, maar de zachte winter heeft daar volgens LTO nog een schepje bovenop gedaan.

Timmerman-Pals raadt boeren aan om natuurvriendelijke maatregelen te nemen. 'Chemische middelen mag je niet meer gebruiken. Wij adviseren boeren dan ook om nestkasten voor uilen en torenvalken te plaatsen, want die vogels eten muizen. Weilanden onder water zetten helpt ook, maar niet nu het boerenseizoen weer gaat beginnen.'

'Helemaal kaal'

Mark Groenveld uit Niezijl is één van de boeren die meer muizen op zijn perceel heeft rondlopen dan gewenst is. 'Op een groot deel van ons land, dat negentien hectare groot is, staat geen gras meer. Bijna alles is kaalgevreten', vertelt hij. De regenval van de afgelopen dagen geeft hem iets meer hoop op betere tijden.

'Hopelijk zijn de meeste muizen dood na die regen, maar de schade blijft', concludeert de agrariër. Hij heeft ervoor gekozen om door te zaaien met nieuw graszaad. 'Hopelijk komt er weer mooi gras te staan en van het andere deel maken we maisland.'

Eén van de vele bewijzen van de muizenoverlast op Groenvelds perceel (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)



Steenmarters, kerkuilen en buizerds

Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare is bekend met boeren die muizenoverlast hebben en noemt enkele natuurlijke vijanden van de muis, die een oplossing voor Groenveld zouden kunnen bieden. 'De steenmarter bijvoorbeeld, al is dat bij uitstek een rattenjager. Maar muisjes vindt-ie eigenlijk ook wel heel lekker', vertelt Lollinga.

'De beste muizenvangers zijn torenvalken, kerkuilen en buizerds', gaat hij verder. 'Maar vlak ook de reiger niet uit. Niet alleen de blauwe reiger, maar ook de zilverreiger die je steeds vaker ziet. Die eten karrenvrachten muizen. In april komen ook de kiekendieven weer, ook echte muizenvangers.'

Uilenkast

Hoe boeren aan deze natuurlijke muizenvangers moeten komen? 'De reigers moeten uit zichzelf komen', zegt Lollinga. Kerkuilen zijn makkelijker te binden aan een locatie. 'Zorg voor een uilenkast in je schuur en dan zul je zien dat daar kerkuilen in komen. Ze krijgen wel drie keer per jaar jongen en die hebben een grote behoefte aan muizen.'

Een paaltje met een dwarslatje erop kan volgens hem stimuleren dat vogels als de buizerd in een weiland neerstrijkt. 'En niet alleen buizerds, maar ook torenvalkjes of kiekendieven. Leuk is dat je onder die paaltjes braakballen aantreft, dus dan kun je zien hoeveel muizen ze gegeten hebben.'

Op veel plekken op Groenvelds perceel is de boel kaalgevreten (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)



Predatoren lokken

Vossen of steenmarters naar zijn perceel halen, vindt Groenveld niet zo'n goed idee. 'Naast muizen eten die dieren ook weidevogels, en die zien we graag in ons land.' Over het idee om paaltjes met dwarslatjes te plaatsen is hij wel te spreken. 'Als dat helpt, is dat zeker een mooie manier om meer predatoren te lokken.'

Hoewel hij de muizenoverlast vervelend vindt, wil Groenveld niet te veel klagen. 'Hier is het vervelend, maar in Friesland is dit probleem veel erger. Dus het kan nog erger.'